影／蕭敬騰合體林宥嘉演唱合作曲　脫口要主持「金馬」

下半場的轉場影片結束後，蕭敬騰鋪陳著情境：「你們在認識我以前，我就很熱愛音樂，那些故事你們都知道，我每次的創作都是從我的靈魂一點一滴出來的，接下來我要帶來你們從未聽過的創作。」蕭敬騰坐在中間舞臺的鋼琴上，彈著鋼琴自彈自唱首度曝光的歌曲〈我多麽喜歡你〉，唱著唱著，嘉賓林宥嘉突然從延長舞台的最底端升起，接續著歌詞演唱，讓現場爆發出尖叫聲。

蕭敬騰《娛樂先生世界巡迴演唱會》於26日、27日在台北小巨蛋登場，昨日場演唱氣氛超嗨，老蕭還將自己的墨鏡丟下台送粉絲，今天也不讓大家失望，請來好友林宥嘉當特別來賓，兩人首度在公開場合合體。



▲林宥嘉、蕭敬騰10年來首度合體。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.27）

原來這首歌曲是他們一起創作的，合唱曲結束後，蕭敬騰、林宥嘉大大擁抱了一下，此次同台更是他們10年來首度公開合體，感情極好的他們又是牽手，又是一起坐同張椅子，在台上他們旁若無人地開始聊著天。林宥嘉先是說抓背會讓他想睡覺，蕭敬騰立即回對方，以後打算開一家抓背的店，因為演藝圈實在不好混等等。

也許是聊得太開心，蕭敬騰說著說著竟然提起了當主持人一事，「我都要去主持金馬獎了。」話一出口，歌迷在底下喊道「是金曲！」才讓蕭敬騰意識到口誤，馬上躺在舞台上裝死，笑翻現場歌迷，一旁的林宥嘉也笑了出來。



▲蕭敬騰、林宥嘉展現好交情，在台上又是牽手又是擁抱，還同坐一張椅子。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.27）



▲歌曲結束後，蕭敬騰送給林宥嘉一個大擁抱。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.27）

之後兩人即興發揮，展現默契，蕭敬騰彈鋼琴，林宥嘉則是演唱自己的歌曲〈說謊〉副歌部分，不過蕭敬騰似乎意猶未盡，還想讓林宥嘉多唱一點，「〈左右為難〉敢不敢？」沒想到蕭敬騰唱起歌詞又再次出錯，竟唱成了〈製造浪漫〉的歌詞，再次笑歪眾人，之後才唱出正確的歌詞，將林宥嘉送回去，林宥嘉離開前更大方告白蕭敬騰：「愛你唷！」蕭敬騰之後提到，其實想要約楊宗緯合體，「不過我確實是不敢，但是我真的很想，希望在音樂上有最新的感覺。」