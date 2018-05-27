星國書展 台作家分享寄生之廟

（中央社記者黃自強新加坡27日專電）新加坡年度書展，台灣館作家交流活動受當地讀者青睞。建築師賴伯威今晚分享他的「寄生之廟」，書中記錄城市街角廟宇，刻劃現象的個別與獨特性，以及民眾的宗教信仰。
書展25日起在新加坡首都綜合項目（CapitolSingapore）與讚美廣場（Chijmes）舉行7天。
賴伯威與新加坡讀者分享長達4年的觀察研究「寄生之廟」時表示，這本書關注並記錄台灣的都市現象，讓外國朋友更了解台灣人生活周遭的街角廟宇。
他說，透過對生活周遭的街角廟宇觀察，將原本不被視為文化資源的資產，真正變成文化資產。
賴伯威畢業於美國哈佛大學建築暨都市設計研究所，曾旅居波士頓、北京、上海、東京等地，也是台灣年輕一代的優秀建築師，他今晚與新加坡讀者分享「寄生之廟」，獲得現場讀者高度共鳴。
他以曾走訪世界各國城市經驗為例，說明從小在台灣視為「理所當然」的事，可能根本在其他地方看不到。因此，從外國朋友的觀察角度，台灣的街角廟宇是非常獨特的生活文化與資產。
賴伯威認為，生活周遭的街角廟宇不會永遠存在，也許下個世紀就會消失，他希望透過這本書喚起對生活周遭環境的重視。
新加坡是多種族社會，諸多印度廟、清真寺或佛寺散布在這島國大街小巷中，不僅是新加坡人生活的精神寄託，也是觀光客了解星國多元種族文化的起點。
文化部為持續耕耘海外華文出版市場，今年組團分別以台灣館參與「2018新加坡書展」及「第13屆馬來西亞海外華文書市」活動。
台灣館這次在新加坡書展中，展出圖書1500餘種，逾1萬5000冊，並以數位多媒體載具閱讀方式，打造台灣文學國際品牌。其中，「台灣館作家交流活動」尤獲新加坡讀者青睞，共有蘇偉貞、張國立、巴代及賴伯威等作家參與。
新加坡書展從25日起到31日舉行；馬來西亞則在6月9日至17日舉行書展。（編輯：郭中翰）1070527