NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大谷首度對決田中　扛四番先發上陣搞女大生挨告　周伯勳工作恐不保什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

星國書展 台作家分享寄生之廟

中央社2018/05/27 21:36
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者黃自強新加坡27日專電）新加坡年度書展，台灣館作家交流活動受當地讀者青睞。建築師賴伯威今晚分享他的「寄生之廟」，書中記錄城市街角廟宇，刻劃現象的個別與獨特性，以及民眾的宗教信仰。

書展25日起在新加坡首都綜合項目（CapitolSingapore）與讚美廣場（Chijmes）舉行7天。

賴伯威與新加坡讀者分享長達4年的觀察研究「寄生之廟」時表示，這本書關注並記錄台灣的都市現象，讓外國朋友更了解台灣人生活周遭的街角廟宇。

他說，透過對生活周遭的街角廟宇觀察，將原本不被視為文化資源的資產，真正變成文化資產。

賴伯威畢業於美國哈佛大學建築暨都市設計研究所，曾旅居波士頓、北京、上海、東京等地，也是台灣年輕一代的優秀建築師，他今晚與新加坡讀者分享「寄生之廟」，獲得現場讀者高度共鳴。

他以曾走訪世界各國城市經驗為例，說明從小在台灣視為「理所當然」的事，可能根本在其他地方看不到。因此，從外國朋友的觀察角度，台灣的街角廟宇是非常獨特的生活文化與資產。

賴伯威認為，生活周遭的街角廟宇不會永遠存在，也許下個世紀就會消失，他希望透過這本書喚起對生活周遭環境的重視。

新加坡是多種族社會，諸多印度廟、清真寺或佛寺散布在這島國大街小巷中，不僅是新加坡人生活的精神寄託，也是觀光客了解星國多元種族文化的起點。

文化部為持續耕耘海外華文出版市場，今年組團分別以台灣館參與「2018新加坡書展」及「第13屆馬來西亞海外華文書市」活動。

台灣館這次在新加坡書展中，展出圖書1500餘種，逾1萬5000冊，並以數位多媒體載具閱讀方式，打造台灣文學國際品牌。其中，「台灣館作家交流活動」尤獲新加坡讀者青睞，共有蘇偉貞、張國立、巴代及賴伯威等作家參與。

新加坡書展從25日起到31日舉行；馬來西亞則在6月9日至17日舉行書展。（編輯：郭中翰）1070527

史上第4位登月者 美國太空...桃園殺妻分屍案 狠夫遭羈押

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan