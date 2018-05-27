星國書展 台作家分享寄生之廟

（中央社記者黃自強新加坡27日專電）新加坡年度書展，台灣館作家交流活動受當地讀者青睞。建築師賴伯威今晚分享他的「寄生之廟」，書中記錄城市街角廟宇，刻劃現象的個別與獨特性，以及民眾的宗教信仰。

書展25日起在新加坡首都綜合項目（CapitolSingapore）與讚美廣場（Chijmes）舉行7天。

賴伯威與新加坡讀者分享長達4年的觀察研究「寄生之廟」時表示，這本書關注並記錄台灣的都市現象，讓外國朋友更了解台灣人生活周遭的街角廟宇。

他說，透過對生活周遭的街角廟宇觀察，將原本不被視為文化資源的資產，真正變成文化資產。