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史上第4位登月者 美國太空人比恩逝世

中央社2018/05/27 21:34
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社休士頓26日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署官員表示，1969年阿波羅12號登月任務太空人艾藍．比恩（Alan Bean）今天病逝於德州休士頓，享壽86歲。他是史上第4位踏上月球的人。

前美國海軍試飛官比恩是僅有12位曾在月球上漫步的人之一。由美國國家航空暨太空總署（NASA）發布的比恩家人聲明表示，他逝世於德州休士頓美以美醫院（Methodist Hospital）。

路透社報導，比恩是NASA第2次登月任務阿波羅12號的太空人之一，他於1969年11月成為第4位在月球漫步的人，並在月球上的「風暴洋」（Ocean of Storms）隕石坑留下足跡。

1973年，比恩擔任第2批派駐美國首座太空站「太空實驗室」（Skylab）的團隊指揮官，和隊友賈里奧特（Owen Garriott）與魯斯邁（Jack Lousma）共同在低地軌道度過59天。

他在1981年決定辭掉NASA的工作，轉行成全職畫家，讓NASA的部分同事感到驚訝。

比恩結縭40年的妻子萊斯莉．比恩（Leslie Bean）聲明表示：「艾藍是我認識最堅強且最善良的人。他是我一生的摯愛，我非常想念他。德州出身的艾藍在休士頓安詳辭世，身旁圍繞著深愛他的親朋好友。」（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1070527

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