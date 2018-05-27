史上第4位登月者 美國太空人比恩逝世

（中央社休士頓26日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署官員表示，1969年阿波羅12號登月任務太空人艾藍．比恩（Alan Bean）今天病逝於德州休士頓，享壽86歲。他是史上第4位踏上月球的人。

前美國海軍試飛官比恩是僅有12位曾在月球上漫步的人之一。由美國國家航空暨太空總署（NASA）發布的比恩家人聲明表示，他逝世於德州休士頓美以美醫院（Methodist Hospital）。

路透社報導，比恩是NASA第2次登月任務阿波羅12號的太空人之一，他於1969年11月成為第4位在月球漫步的人，並在月球上的「風暴洋」（Ocean of Storms）隕石坑留下足跡。