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中央社

北韓高官現身北京 引發3度金習會揣測

中央社2018/05/27 22:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社北京／上海27日綜合外電報導）韓聯社報導，北韓領導人金正恩主要幕僚之一國務委員會部長金昌善26日遭目睹現身北京機場，準備搭機返回平壤。這引發外界揣測，中國和北韓近期可能再度召開高峰會。

身為金正恩幕僚長的金昌善26日下午2時被目睹出現在北京首都國際機場，準備搭乘高麗航空班機前往平壤。隨行還有北韓勞動黨國際部副部長金成男。

24日便有報導傳出，一名北韓高階官員訪問北京。消息人士如今表示，這名官員可能就是金昌善。

駐北京的消息人士說：「目前尚無證據證明，24日被目睹的官員就是金昌善。不過，若金昌善在北京停留兩天，可能是為了北韓和中國之間黨對黨的交流。」

這名人士還說，金昌善訪問北京目的雖不明朗，但可能意味金正恩將再度訪問中國。金正恩才在3月和本月初前往中國會見中國國家主席習近平。

這名人士表示：「金昌善是金正恩最親信秘書，他訪問中國，意味可能還有一場北韓和中國的高峰會。」

另一名消息人士則說，金昌善24日現身北京，是為了前往新加坡替金正恩和美國總統川普將舉行的高峰會作準備。但川普當天稍晚宣布取消「川金會」後，金昌善被迫改變行程。「由於金昌善是金正恩行程的嚮導，因此有這個可能性」。

香港媒體也報導，由今天到明天，以及6月13和14日，從中國東北開往北京的火車都將停駛。受影響地區包括遼寧省的丹東、大連、撫順和瀋陽，吉林省的長春和黑龍江省的哈爾濱。

這類報導令人猜測，金正恩可能將再度搭乘專屬火車出訪中國。他3月底訪中時，中國東北地區也有火車停駛，當時金正恩的列車經由丹東抵達北京。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070527

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