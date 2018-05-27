吉隆坡哲學茶席 周琍敏分享台灣文創發展

（中央社記者郭朝河吉隆坡27日專電）駐馬來西亞台北經濟文化代表處舉辦「Tea Philo哲學茶席」講座，受邀的台北松山文創園區執行總監周琍敏昨晚在吉隆坡邵氏大廈分享台灣文化創意產業發展，場面熱絡。
Tea Philo哲學茶席系列講座是由駐馬來西亞辦事處主辦，雲手文創基金會策劃執行，26日晚上7時，請來周琍敏以「打造屬於創作者的文化創意樞紐」為題分享。
周琍敏表示，台北松山菸廠在沈寂80年後，以充滿想像力的藝術文創空間迅速成為設計、文創及藝術文化的旗艦基地。
她透過分享「原創基地節」、「Idea Taipei創意工作營」、「松菸Lab新主藝」等活動的方針與內容，展示了松山文創園區如何執行各式扶植計畫、活動策辦、展演製作，來搭建創意的平台。
周琍敏說，「創新」是園區最重要的精神，「原創」則是園區推廣的價值。在新舊交融的舊菸廠中實踐「創新」與「原創」的精神價值，這種衝突感迸發新的火花，形成今天具特色的松山文創園區。在處處都是老建築的馬來西亞，她相信亦能透過類似的模式建立起獨具本土特色的文創園區。
周琍敏是松山文創園區執行總監，將松山文創園區打造成台北市的原創基地，一個全台唯一產官學研聚集的創意聚落。2015年，「松菸小賣所」文創共好平台風格選品店榮獲紅點室內設計大獎。
2016年，正式啟用「松菸創作者工廠」創意平台，將製菸場域轉型為文化職人創意空間，提供工作空間、機具設備、資源輔導、國際交流等完整服務，成為台北市全新的文創人才匯聚基地。
2017年，周琍敏以「松菸製造」、「前店後廠」、「微型市集」為三大主軸，成功打造全新風格創意聚落「松菸風格店家」。
駐馬辦事處在現場預告下一場Tea Philo哲學茶席，將於6月23日請來台北藝術節前藝術總監耿一偉，為大家帶來他的策展哲學與未來展望。詳情可參考TeaPhilo哲學茶席臉書（Facebook），入場免費。（編輯：郭中翰）1070527