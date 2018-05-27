吉隆坡哲學茶席 周琍敏分享台灣文創發展

她透過分享「原創基地節」、「Idea Taipei創意工作營」、「松菸Lab新主藝」等活動的方針與內容，展示了松山文創園區如何執行各式扶植計畫、活動策辦、展演製作，來搭建創意的平台。

周琍敏表示，台北松山菸廠在沈寂80年後，以充滿想像力的藝術文創空間迅速成為設計、文創及藝術文化的旗艦基地。

Tea Philo哲學茶席系列講座是由駐馬來西亞辦事處主辦，雲手文創基金會策劃執行，26日晚上7時，請來周琍敏以「打造屬於創作者的文化創意樞紐」為題分享。

周琍敏說，「創新」是園區最重要的精神，「原創」則是園區推廣的價值。在新舊交融的舊菸廠中實踐「創新」與「原創」的精神價值，這種衝突感迸發新的火花，形成今天具特色的松山文創園區。在處處都是老建築的馬來西亞，她相信亦能透過類似的模式建立起獨具本土特色的文創園區。

周琍敏是松山文創園區執行總監，將松山文創園區打造成台北市的原創基地，一個全台唯一產官學研聚集的創意聚落。2015年，「松菸小賣所」文創共好平台風格選品店榮獲紅點室內設計大獎。

2016年，正式啟用「松菸創作者工廠」創意平台，將製菸場域轉型為文化職人創意空間，提供工作空間、機具設備、資源輔導、國際交流等完整服務，成為台北市全新的文創人才匯聚基地。

2017年，周琍敏以「松菸製造」、「前店後廠」、「微型市集」為三大主軸，成功打造全新風格創意聚落「松菸風格店家」。

駐馬辦事處在現場預告下一場Tea Philo哲學茶席，將於6月23日請來台北藝術節前藝術總監耿一偉，為大家帶來他的策展哲學與未來展望。詳情可參考TeaPhilo哲學茶席臉書（Facebook），入場免費。（編輯：郭中翰）1070527