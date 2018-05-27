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昆山倡台企轉型 有台廠機器換人減半人力

中央社2018/05/27 22:27
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶昆山27日電）在中國台商面臨轉型升級下，江蘇昆山官方向當地台資企業提供6年期、每年不少於人民幣20億元（約新台幣94億元）的專項資金。其中有台資工廠以機器換人，達成人力減半。

中國江蘇省昆山深化兩岸產業合作試驗區2013年成立，今天在昆山舉行5週年座談會。過去5年來，每年都由中國國家發改委主導，22個部委和江蘇省針對試驗區參加部省際聯席會議，促進落實政策。

根據昆山市發展和改革委員會提供的資料，官方制定轉型升級創新發展6年行動計劃，設立每年投入不少於20億元的專項資金，提供台資企業實施「機器換人」、設備更新、技術改造。

以富士康為例，廠方採用自主研發的多功能機械手臂2000餘台，企業員工人數從8萬多人減為目前的4萬人，每年產生直接經濟效益3億元。

在產業升級方面，全昆山1003家高新技術企業中，擁有台資高新技術企業193家，涵蓋光電、新材料、精密機械等產業群。

試驗區鼓勵兩岸重大項目合作，包括總投資120億元的友達光電低溫多晶矽顯示面板項目、富士康集團啟動實施總投資達250億元的多個項目、投資10億美元的奇美新材料偏光片項目等。

5年來，昆山試驗區新增台資項目597個，總投資58.6億美元，註冊資本30億美元。

另據昆山官方資料，2017年有近200名台灣大學生到昆山實習，部分學生實習期滿後即與企業簽訂正式工作合約。而當地兩岸青年創業園已有58個項目入駐，其中逾半數是台灣青年創業項目。（編輯：邱國強）1070527

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