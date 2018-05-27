昆山倡台企轉型 有台廠機器換人減半人力

（中央社記者張淑伶昆山27日電）在中國台商面臨轉型升級下，江蘇昆山官方向當地台資企業提供6年期、每年不少於人民幣20億元（約新台幣94億元）的專項資金。其中有台資工廠以機器換人，達成人力減半。

中國江蘇省昆山深化兩岸產業合作試驗區2013年成立，今天在昆山舉行5週年座談會。過去5年來，每年都由中國國家發改委主導，22個部委和江蘇省針對試驗區參加部省際聯席會議，促進落實政策。

根據昆山市發展和改革委員會提供的資料，官方制定轉型升級創新發展6年行動計劃，設立每年投入不少於20億元的專項資金，提供台資企業實施「機器換人」、設備更新、技術改造。