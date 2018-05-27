爭取民眾支持 北韓官媒大幅報導文金會

（中央社首爾27日綜合外電報導）北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅26日意外會面，承諾促成北韓和美國的高峰會。鎖定國民的北韓媒體大幅報導這場兩韓峰會，專家認為，這可能為了爭取北韓民眾對金正恩的支持。

南北韓領導人4月27日才召開歷史性高峰會，並誕生「板門店宣言」。兩人昨天再度在板門店會面，會中重申將致力於全面非核化的目標，還矢言攜手合作促使金正恩和美國總統川普的「川金會」成功，以及加快兩韓交流速度。

韓聯社報導，主要鎖定國內民眾的北韓「勞動新聞」報、北韓國營中央電視台和北韓中央廣播電台，都詳細報導26日的兩韓領袖峰會。