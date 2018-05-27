NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大谷首度對決田中　扛四番先發上陣搞女大生挨告　周伯勳工作恐不保什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

爭取民眾支持 北韓官媒大幅報導文金會

中央社2018/05/27 23:12
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社首爾27日綜合外電報導）北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅26日意外會面，承諾促成北韓和美國的高峰會。鎖定國民的北韓媒體大幅報導這場兩韓峰會，專家認為，這可能為了爭取北韓民眾對金正恩的支持。

南北韓領導人4月27日才召開歷史性高峰會，並誕生「板門店宣言」。兩人昨天再度在板門店會面，會中重申將致力於全面非核化的目標，還矢言攜手合作促使金正恩和美國總統川普的「川金會」成功，以及加快兩韓交流速度。

韓聯社報導，主要鎖定國內民眾的北韓「勞動新聞」報、北韓國營中央電視台和北韓中央廣播電台，都詳細報導26日的兩韓領袖峰會。

其中「勞動新聞」報的頭版和第二版全是峰會相關新聞，還附上18張峰會照片，包括一張金正恩、文在寅和其他隨行官員的大合照。

北韓國營中央電視台也在上午9時12分播放約7分鐘的峰會畫面，當中可見金正恩和文在寅準備和雙方其他人員拍攝團體照。

北韓中央通信社最先報導這場秘密會議的相關細節，幾小時後文在寅才在今天上午10時召開預定記者會。他表示，昨天這場兩韓峰會是金正恩要求召開。

北韓媒體密切關注這場高峰會，顯然與備受關注的「川金會」可能瀕臨破局有關。

文在寅在記者會上還說，兩韓峰會結論在會議隔天才公布，是金正恩考量國內情況所提出的要求。

南韓東國大學教授金容鉉表示：「金正恩要求文在寅延後宣布峰會結果，可能意味北韓當局希望透過鎖定國內觀眾的媒體，大篇幅實況報導峰會相關消息。…這似乎為了激發民眾對未來北韓對南韓和美國政策的支持。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070527

因應潮流 倫敦推廣對街頭藝...民進黨主委改選 余天陳正德...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan