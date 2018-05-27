〈鴻海FII獲通過〉中國網路三巨頭BAT分獲戰略配

鴻海 (2317-TW) 旗下公司工業富聯 (FII)(601138-SH) 今 (27) 日公布線上、線下及戰略配股，其中中國網路三巨頭 BAT 百度、阿里巴巴及騰訊，一如市場預期，同獲 FII 戰略配股 2178.6 萬股，同時也將閉鎖 36 個月。

FII 公告，本次共有 20 家企業獲得戰略配股，其中獲得最多戰略配股的是上海國投協力發展股權投資基金合夥企業，共獲得 7254.9 萬股。獲得第 2 多戰略配股的則是中央匯金資產管理有限責任公司，獲得 5809.7 萬股；至於中國鐵路投資有限公司則是第 3 大戰略配股，達 4357.2 萬股。