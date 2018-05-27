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〈鴻海FII獲通過〉中國網路三巨頭BAT分獲戰略配

鉅亨網2018/05/27 23:35
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鴻海 (2317-TW) 旗下公司工業富聯 (FII)(601138-SH) 今 (27) 日公布線上、線下及戰略配股，其中中國網路三巨頭 BAT 百度、阿里巴巴及騰訊，一如市場預期，同獲 FII 戰略配股 2178.6 萬股，同時也將閉鎖 36 個月。

FII 公告，本次共有 20 家企業獲得戰略配股，其中獲得最多戰略配股的是上海國投協力發展股權投資基金合夥企業，共獲得 7254.9 萬股。獲得第 2 多戰略配股的則是中央匯金資產管理有限責任公司，獲得 5809.7 萬股；至於中國鐵路投資有限公司則是第 3 大戰略配股，達 4357.2 萬股。

根據 FII 公布，本次獲得戰略配股的戰略投資者，都有閉鎖期，從閉鎖 12 個月、18 個月、36 個月及 48 個月均有。

FII 表示，戰略配股主要考量三大因素，包括具有良好市場聲譽及市場影響力，代表廣泛公眾利益的投資主；大型國有企業或其下屬企業、大型保險公司或旗下屬企業、國家級投資基金等具有較強資金實力的投資者；與發行人具備戰略合作關係及長期合作願景，且有意願長期持股的投資者。

不過 FII 仍未公布何時將正式掛牌，一般預料快則 5 月底應該就可以順利掛牌。

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