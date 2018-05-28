專訪／改編周董歌曲爆紅　女歌手爆乳唱嘻哈

被那英盛讚「很跩」的嘻哈女歌手萬妮達，在大陸節目《中國新歌聲》中，以改編周杰倫歌曲〈牛仔很忙〉受到觀眾矚目，在網路上引起廣泛討論，之後簽進唱片公司，成為陳冠希師妹。萬妮達發行首張創作專輯《Vinida萬妮達》，廣受好評，在大陸展開多場巡迴演出，她25日也在台北舉辦台灣首場巡演，滿場的歌迷到現場支持，讓萬妮達超感動。

改編〈牛仔很忙〉爆紅 「從來沒想到」

談起當時為何會參加《中國新歌聲》比賽，萬妮達坦言：「其實是他們主動來找我的。」《中國新歌聲》有別於一般歌唱選秀節目，直接翻唱歌手的歌、或者自創曲，節目宗旨以「改編歌曲」的方式進行，而這對擅長做「原創」的萬妮達來說，有點困難。

一開始《中國新歌聲》找上萬妮達，當時她抱著「試試看」的心情參加節目，結果卻跟她的創作方式違背，因此花了一些時間調整自己的心態。萬妮達選擇改編〈牛仔很忙〉，是因為這首歌曲的節奏比較強烈，好發揮，沒想到獲得節目導師的肯定，爭相搶著要她當學員。得知改編〈牛仔很忙〉獲得熱烈迴響，萬妮達謙虛表示：「謝謝大家」，從來沒有想到，大家會如此喜歡她的改編。

「偷偷摸摸」嘻哈創作 靈感生活中發想

雖然最後萬妮達在比賽中，只晉級到12強就被淘汰，不過能站上舞台，讓更多人看到嘻哈文化，她已經很滿足了，萬妮達說：「我覺得，我已經做到一些事了」，看的出來萬妮達對於嘻哈音樂的熱愛。早在學生時期，萬妮達開始投入嘻哈創作，雖然在當時「嘻哈文化」在大陸並不是那麼主流的音樂，她笑說：「那個時候，都是偷偷摸摸地進行。」幸運的是，家裡的人沒有反對她，因此讓她在創作上，可以自由地發揮。

自從《中國有嘻哈》在大陸熱播，帶起一股「嘻哈音樂風潮」，許多人也試著開始創作屬於自己的「嘻哈音樂」。萬妮達分享自己創作初衷，「憑著自己的感覺，每個人在創作方面是不一樣的，我會先想一個畫面、感覺，把它寫出來，一般來說，我的歌都是來自我身邊發生的事情、或是我聽到的事」。

萬妮達愛吃甜 「Trick or treat」當標籤

2014年，萬妮達創作出第一首嘻哈歌曲，當時她唸美術系，不過卻一點興趣都沒有，之後因為朋友的一句話鼓勵她，萬妮達做出自己的第一首嘻哈作品，更嘗試放到網路上分享，但她自嘲覺得太難聽，就把這個作品刪掉了。



▲萬妮達「個性」的外表下，藏著一顆「愛吃甜食」的少女心。（圖／摩登天空提供,2018.05.09）

聽過萬妮達音樂的歌迷，都會聽到熟悉的「Trick or treat」，很多人不懂這是什麼意思，萬妮達說：「這是每個嘻哈歌手，給自己的標籤，像蛋堡他會說：『這是軟嘴唇』，這就是他的標籤。」萬妮達說，因為自己喜歡吃糖、吃甜食，所以用「Trick or treat」當作自己的標籤，意想不到她冷酷的外表下，藏著愛吃甜食的少女心。

J.Shone帥臉蛋吸引萬妮達 力邀他當嘉賓

這次萬妮達到台灣開首場巡演，並找來入圍金曲新人的J.Shone當嘉賓，問她J.Shone哪裡吸引她，萬妮達俏皮回：「臉吧！」之後馬上改口，覺得J.Shone非常有才華，得知他入圍金曲時非常開心，「我早就知道他一定會入圍，希望他可以拿獎」，大力的讚賞J.Shone。



▲萬妮妲對台灣美食「藥膳排骨」情有獨鍾。（圖／記者陳明安攝 , 2018.05.22）

萬妮達超有自信 「稱霸」嘻哈音樂

一開始看到萬妮達時，覺得她是一個很酷、很有個性的女生，看起來好像不太好親近，不過經過這次的訪談，讓人對她改觀了！身材嬌小的她，內心藏著一顆做音樂的強大決心，專輯中的每一首歌曲，聽起來都是那麼有自信，又振奮人心，萬妮達說：「人就是要有自信呀！不然活著要幹嘛？」就像她的歌曲〈場上稱霸〉，「能向上 絕不向下 場上稱霸 就是叫你怕 怕我狂轟濫炸」，24歲的她，已經有自信走出自己的風格，在嘻哈音樂的市場中「稱霸」。