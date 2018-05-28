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娛樂

女星成崩潰虎媽監看孩　女兒竟走絕路

記者吳維書／台北報導2018/05/28 08:30
▲尹馨自覺可能成為控制慾強的媽媽。（圖／公視提供 , 2018.5.27）
▲尹馨自覺可能成為控制慾強的媽媽。（圖／公視提供 , 2018.5.27）

戲劇《你的孩子不是你的孩子－茉莉的最後一天》今（27）日與政大中文影展合作首映，邀請影后尹馨、資深演員雲中岳、年輕新秀陳孟琪、導演陳慧翎、製作人巫知諭以及編劇洪茲盈等人出席。尹馨繼《川流之島》後，再戰高難度角色，演出追尋女兒死因的崩潰母親，她坦承，陳慧翎邀約她演出時曾說：「妳看看這個角色，我覺得好難，不知道要找誰，妳一定要來演。」讓她非常掙扎。

提到角色，尹馨坦言接演前，甚至不太確定能演好，因為難度真的很高，而要演兩個高中生的媽，加上劇中還素顏沒眉毛上陣，讓她直嚷，「想掐死導演！」後來為了與陳慧翎多年的好友情誼，她考慮2個月，還是義氣相挺點頭演出。她透露《你孩》是一位母親發現女兒死亡真相的過程，是個傷心的故事，一開場就是女兒的葬禮，真的在殯儀館拍攝，而且一鏡到底、360度環景，在表演上，她特別注意情緒的流洩，並清楚且有系統的在心裡標記每場戲的崩潰程度，特別是劇情時序跳動很快，稍不注意就容易錯失表演層次，導演為此還將她劇中痛苦程度分出十級。


▲左起編劇洪茲盈、雲中岳、導演陳慧翎、尹馨與陳孟琪。（圖／公視提供 , 2018.5.27）

這次與年輕新秀王淨、陳孟琪合作，尹馨讚兩人很有潛力，據說這次拍攝過程為能進入角色，尹馨休息時間幾乎不說話，氣場十足讓兩個後輩相當害怕、不敢放肆。尹馨笑問陳孟琪：「有沒有很怕我？」陳猛點頭並秒答，「有！尹馨姊一上戲眼神很可怕，會把人嚇死，但馬上就能進入狀況。」尹馨解釋其實是為了幫助對手演員更入戲，因劇中演嚴厲母親，跟兩個女兒有很大的疏離感，雖然殺青後有跟兩位演員特別說明，但不知道對方是否能理解這樣的選擇與用心。

尹馨飾演控制慾強的母親，不但家中裝監視器監看女兒動向，甚至女兒死後還用新科技窺探女兒生前的記憶，被問到以後會不會變成有控制慾的母親？尹馨說，對婚姻生子想法順其自然，但自認對自己要求頗高，很可能也會變成有控制慾的母親，「但通常這樣不會有什麼好下場，知道太多會不快樂。」目前小姑獨處的她，笑喊比較怕嫁錯人，身邊現在沒對象也苦笑沒人追，希望能遇到可靠、誠實的對象。

 

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