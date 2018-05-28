女星成崩潰虎媽監看孩　女兒竟走絕路

戲劇《你的孩子不是你的孩子－茉莉的最後一天》今（27）日與政大中文影展合作首映，邀請影后尹馨、資深演員雲中岳、年輕新秀陳孟琪、導演陳慧翎、製作人巫知諭以及編劇洪茲盈等人出席。尹馨繼《川流之島》後，再戰高難度角色，演出追尋女兒死因的崩潰母親，她坦承，陳慧翎邀約她演出時曾說：「妳看看這個角色，我覺得好難，不知道要找誰，妳一定要來演。」讓她非常掙扎。

提到角色，尹馨坦言接演前，甚至不太確定能演好，因為難度真的很高，而要演兩個高中生的媽，加上劇中還素顏沒眉毛上陣，讓她直嚷，「想掐死導演！」後來為了與陳慧翎多年的好友情誼，她考慮2個月，還是義氣相挺點頭演出。她透露《你孩》是一位母親發現女兒死亡真相的過程，是個傷心的故事，一開場就是女兒的葬禮，真的在殯儀館拍攝，而且一鏡到底、360度環景，在表演上，她特別注意情緒的流洩，並清楚且有系統的在心裡標記每場戲的崩潰程度，特別是劇情時序跳動很快，稍不注意就容易錯失表演層次，導演為此還將她劇中痛苦程度分出十級。