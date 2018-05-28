蕭敬騰有望登高雄巨蛋！乾媽「向太」陳嵐也來捧場

蕭敬騰在台北小巨蛋一連兩天在26、27日舉辦《娛樂先生世界巡迴演唱會》，演唱會結束後，他召開慶功宴，感謝一路以來陪伴他的工作人員，為此次的演出劃下完美的句點。

慶功宴上，出現「向太」向華強太太陳嵐的身影，吸引媒體目光，詢問之下原來她是蕭敬騰的乾媽，兩人是在慈善活動上結緣，後來到台灣才成為乾媽、乾兒子的關係，向太透露正在想劇本，目的是幫蕭敬騰拍一部電影。

蕭敬騰談到這次演唱會上的表現，他說：「今年更有意義，這是出道10年的第一場演唱會，因此演唱會更成熟也更有意義。」在26日的演唱會上，他感性地說出許多話語，讓人印象深刻，他表示就是單純的很感謝一路以來陪伴他的同事，對他的照顧與寬容，真的很感謝大家。