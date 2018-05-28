蕭敬騰有望登高雄巨蛋！乾媽「向太」陳嵐也來捧場

蕭敬騰在台北小巨蛋一連兩天在26、27日舉辦《娛樂先生世界巡迴演唱會》，演唱會結束後，他召開慶功宴，感謝一路以來陪伴他的工作人員，為此次的演出劃下完美的句點。
慶功宴上，出現「向太」向華強太太陳嵐的身影，吸引媒體目光，詢問之下原來她是蕭敬騰的乾媽，兩人是在慈善活動上結緣，後來到台灣才成為乾媽、乾兒子的關係，向太透露正在想劇本，目的是幫蕭敬騰拍一部電影。
蕭敬騰談到這次演唱會上的表現，他說：「今年更有意義，這是出道10年的第一場演唱會，因此演唱會更成熟也更有意義。」在26日的演唱會上，他感性地說出許多話語，讓人印象深刻，他表示就是單純的很感謝一路以來陪伴他的同事，對他的照顧與寬容，真的很感謝大家。
▲蕭敬騰在慶功宴上感謝一路上同事的支持與陪伴。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.27）
27日的演唱會，由林宥嘉擔任嘉賓，樂翻全場，兩人都是星光幫出身，外界一直以為蕭敬騰與星光班的人不合，但其實不是不合，而是不熟。他與林宥嘉變熟的契機，是在這一年內，因為多次在頒獎典禮上遇到，一年前又遇見時，終於加了聯絡方式，才開始熱絡起來，也就促成了這次的公開合體。
不過，蕭敬騰老實交代，其實兩人談起《超級星光大道》的事情時，他會有所顧慮，因為曾暗示過林宥嘉，「欸你來當我嘉賓，是不是免不了講到『星光』？」林宥嘉回應：「為什麼要提星光大道？」讓他不敢再提。但似乎林宥嘉本人沒有那麼介意，因為在現場，他還主動提及此事，讓蕭敬騰鬆了一口氣。
四度攻蛋成功，蕭敬騰被問到有沒有考慮再加場？他開心的說：「有時間我會加啦！我本來真的想加，但沒有拿到場地。」至於有沒有可能去高雄，蕭敬騰也坦言，他真的很想，並且有在計畫。
▲蕭敬騰不排除將在高雄巨蛋舉辦演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.27）