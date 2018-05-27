NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈尷尬！姚文智錯喻NBA綠衫軍史博威首次先發　幫猿隊穩住王座什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
鉅亨網

本週操盤筆記 (0528-0601)

鉅亨網2018/05/28 06:30
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews
本週操盤筆記 (0528-0601)：

一. 美國聯準會 (Fed) 公布經濟褐皮書：

本週 Fed 將公布最新一份的經濟褐皮書，對美國經濟的前景展望作出全新描述，此前四月份的 Fed 經濟褐皮書多次談論到「關稅壁壘」之議題，並直言全球性的貿易戰氛圍，是全球經濟風險的一大隱憂。

二. 各國公布 5 月份製造業 PMI 終值：

包括中國、日本、法國、德國、歐元區等重要經濟體，都將於本週公布 5 月製造業 PMI 終值，其中又以歐元區狀況最值得關注，因近期歐洲經濟數據表現較為疲軟，如第一季歐元區 GDP 增長率即創下一年半來新低。

歐洲經濟數據的疲軟，也已明顯拖累歐元表現，目前一些市場經濟學家預期，歐洲央行 (ECB) 可能再次延後達成 2% 的通膨目標。

三. 美國「非農週」再次來襲：

本週又是眾所矚目的「非農週」，目前市場預期，美國 5 月失業率仍將落在 2000 年來最低水準 3.9%，同時更預期 5 月新增非農人數上看 19.0 萬人，超越前月的 16.4 萬人，勞動力市場將是更為緊俏。

主流市場經濟學家意見認為，美國失業率已落在 3.9%，再進一步往下探的空間已然相當狹小，再加上 JOLTS 職位空缺數亦屬高檔，估計美國薪資成長率將進一步加速，由薪資所帶動的「薪資增長型通膨」，將準備到來。

四. A 股正式納入 MSCI：

A 股入摩將於本週五 (6 月 1 日) 正式生效，據 MSCI 全球市場指數 (MSCI ACWI Index) 公布，A 股入摩將納入 234 檔個股，並且新納入的 A 股將分別佔據 MSCI 中國指數 1.26% 權重、佔據 MSCI 新興市場指數 0.39% 權重。

據調研機構統計，伴隨 A 股入摩效應，估計 2018 年 A 股將帶入 180 億美元的全球資金流入。

本週操盤筆記 (0528-0601)
本週操盤筆記 (0528-0601)
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字本週操盤筆記中國美國歐元區日本pmi陸股美股美債美元msci入摩fed聯準會升息g7日圓日股油價原油庫存afpheadline
〈鴻海FII獲通過〉中國網...盤前財經大事搶先讀2018...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan