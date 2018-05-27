本週操盤筆記 (0528-0601)：

一. 美國聯準會 (Fed) 公布經濟褐皮書：

本週 Fed 將公布最新一份的經濟褐皮書，對美國經濟的前景展望作出全新描述，此前四月份的 Fed 經濟褐皮書多次談論到「關稅壁壘」之議題，並直言全球性的貿易戰氛圍，是全球經濟風險的一大隱憂。

二. 各國公布 5 月份製造業 PMI 終值：

包括中國、日本、法國、德國、歐元區等重要經濟體，都將於本週公布 5 月製造業 PMI 終值，其中又以歐元區狀況最值得關注，因近期歐洲經濟數據表現較為疲軟，如第一季歐元區 GDP 增長率即創下一年半來新低。