盤前財經大事搶先讀2018年5月28日

等了 2 個半月，鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (FII)(601138-SH) 在中國 A 股 IPO 的價格終於出爐，但是僅有人民幣 13.77 元，本益比約 17 倍，這樣的價格確實跌破市場眼鏡，不過也有分析師認為，壓低價格有利後續漲勢，鴻海這招到底是高招還是險招，市場看法紛紜。 閱讀全文...

〈2018 數博會〉鴻海郭台銘意外未現身 富士康攤位強打工業互聯網

2018 數博會在中國貴陽開展，原本預計有望出席參加工業互聯網高端對話的鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘，最後仍是沒有出席，不過鴻海集團旗下單位則是展出了多項技術，其中工業互聯網更是強打重點。閱讀全文...

〈名師解盤〉WWDC 題材加持 電子三雄領軍蘋概股攻萬一

台股上周受惠於外資買盤逐漸回流鴻海及台積電，加上被動元件也重新成為資金焦點，推升指數單周上漲 111 點。展望本周，法人表示，電子三雄已經稍微回穩，同時蘋概股又有 WWDC 題材加持，可望續呈台股主流，如果成交量能放亮，指數有機會穩步攻堅 11000 點。閱讀全文...

中興重罰換美國解禁 代價 13 億美元

美國總統川普表示，已和中國當局針對通訊設備製造商中興通訊一案達成協議。中興將支付 13 億美元罰款、更換管理階層及改選董事會，並提供「高層次安全保證」。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉油價？股市？強勢貨幣？

本文研究驗證：油價繼續大漲機率不大、股市不受油價阻擋、人民幣升值，是 IS-LM-BP 理論推演下的必然。以月曲線圖檢視，短期油價 (北海布侖特原油) 自 2016 年 1 月 16 日，自最低價格 27.1 美元 / 桶，開始反彈回升之後；兩年多以來步步走高。閱讀全文...