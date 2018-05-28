北市夜店酒客口角遭刺 警依殺人罪送辦

（中央社記者黃麗芸台北28日電）台北市信義區夜店昨天發生酒客玩遊戲機起衝突，進而持刀傷人，警方經調閱入場紀錄和監視器比對掌握犯嫌，王姓男子昨晚到案說明後依殺人罪送辦，警方也要求店家落實安檢。

台北市警察局信義分局三張犁派出所27日凌晨4時許獲報，指轄內松壽路夜店有民眾發生糾紛，且疑似持利刃傷人。

警方獲報趕往現場，立即將29歲傷者劉姓男子送醫，但犯嫌已逃逸，便立即調閱入場過卡紀錄、周遭監視器及查訪比對身分，掌握到有妨害公務前科的王男涉有重嫌，並積極追查他的下落。

根據警方調查發現，王男及被害人劉男並不認識，但因酒後在使用遊戲機台時爆發言語衝突，劉男見王男和同行友人要離開時又出言辱罵，氣憤難耐的王男便尾隨劉男進入電梯，且從口袋中取出隨身攜帶的折疊刀朝劉男腹部攻擊，造成他腹部有兩處刀傷。