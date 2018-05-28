台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月28日

鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）昨（27）日公布 A 股股票網下發行初步配售及網上中籤結果。在大陸官方背景的「國家隊」領投下，包括百度、阿里、騰訊（BAT）等三大網路巨頭，以及鴻準入股的 IDG 關聯產業投資基金都入列戰略投資者名單。

被視為力拚台灣成為下一世代全球科技重鎮最重要基地的桃園市創新研發中心，確定將由中華電信投資 120 億元興建新世代科技園區。桃園創新研發中心是政府「亞洲．矽谷推動方案」中最重大的一項建設。

美國總統川普 26 日表示，他的政府正與北韓直接會談，6 月 12 日與北韓領導人金正恩會面的計畫「正順利推動」。南韓總統文在寅 27 日也說，金正恩在與他的二次會面中，重申「完全」無核化的承諾，並計劃和川普會面。