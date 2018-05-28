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台股盤前─「川金會」復活強激勵 有利引大盤再強攻

鉅亨網2018/05/28 08:10
鉅亨網 / NOWnews
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台北股市在前一交易日量縮橫盤整理，終場以 10942.3 點作收，上漲 5.37 點或 0.05%，市場成交值為 1279.02 億元，周線也收紅；台股集中市場加權股價指數在季線及月線的有利支撐下，在「川金會」可望在 6 月召開激勵，大盤將強攻 1 萬 1000 點大關。

就上周六早晨的美國股市收盤指數來看，強勁的企業財報及科技股漲勢支撑， 道瓊工業平均指數收低 58.67 點或 0.24% 至 24753.09，Nasdaq 指數收高 9.42 點或 0.13% 至 7433.85，S&P 500 指數收低 6.43 點或 0.24% 至 2721.33，費城半導體指數收高 12.12 點或 0.88% 至 1390.84。

張陳浩強調，現階段台股穩守月線 10777 點及季線 10837 點支撐，在市場量能增溫帶動下，最快在本周下半周可望形成月線穿過季線的「黃金交叉」格局，有助台股在本周挑戰 1 萬 1000 點大關。不過，國泰證期顧問處協理簡伯儀則指出，加權指數面臨 10950 之上解套賣壓沈重，但就均線線型來看，仍呈現多頭排列，預期指數將暫時在 10800-11000 區間震盪整理。

台股大盤資金仍以被動元件類股為重心，包括國巨 (2327-TW)、禾伸堂 (3026-TW) 及華新科 (2492-TW) 均維持強勢上漲走勢，也成為市場人氣指標，分析師黃漢成指出，市場資金從被動元件股向外擴散至二線光學、矽晶圓、遊戲及 Mosfet 二極體等類股。

在近期的強勢族群包括了塑化族群，因國際油價上漲的激勵走高，張陳浩指出，雖然國際油價回檔修正，但整體來看，塑化類股及其相關族群將走多頭，而陳漢則看好信昌化 (4725-TW) 的 4 月獲利大增且 6 月將進一步有台泥 (1101-TW) 集團季底作帳的有利因素。

在權值股的相關訊息方面，媒體引用外資報告指出，台股重量級股大立光 (3008-TW) 將因 iPhone 新機採用 3 鏡頭設計而受惠、台積電 (2330-TW) 也將因蘋果新機的備貨而受惠。同時，中華電信 (2412-TW) 將有大手筆投資 120 億元在桃園設立創研中心。

大盤日 K 線圖

 

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