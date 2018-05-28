港股盤前—港股仍缺乏方向 留意大數據相關公司

1）港股週五表現繼續偏軟並跌至牛証重貨區，收市報跌 172 點。成交金額按日上升約 4% 至 936 億。滬深港通成交金額也按日上升約 10% 至 129 億，且淨流出金額有所加大，接近 30 億；當中單是騰訊在滬港通已錄約 15 億的淨流出。板塊方面，醫藥股受石藥（1093）第一季業績理想帶動下全面做好。聯想（992）也因季績及大行報告而急升。相反，風電相關股在國家能源局公布新措施而全面急挫（2019 年起各省新增核准的集中式陸上風電項目和海上風電項目須通過競爭方式配置和確定上網電價）。石油相關股也繼續向下調整。做空方面，佔大市成交回落至 10.6%。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區下移至 31100-31199，牛証則下移至 30300-30599。

簡評：一如所料，恆指週五受壓至牛証重貨區。消息股依然是市場焦點所在。風能因政策改變而受壓，但細看新措施是針對未來所建項目避免過度集中，筆者覺得跌幅有點過敏，或許是板塊近日升幅較大而觸發獲利盤湧現。不竟，政策風險多年來也是投資中資企業的最大憂慮，也是分析員的惡夢。調整後的龍源（916）和華能新能源（958）應有不俗的投報率。



醫藥和教育股仍是現時港股的天之驕子，但大部分板塊裏的公司估值而不平宜，可能將來相關的新股招股會更有吸引力。至於港股走勢，消息面上的中興和解新建議、南北韓領袖突發會面和美朝峰會新進展（詳見第 2 點），雖然全屬正面，但仍存不確定性，對市場刺激可能有限。投資者也應留意，週一美股休市，週三是港股期指結算日，週四收市後是 A 股正式入摩，而週五收盤後則是恆指季檢調整，相信這幾天走勢會更波動。



最後，國家主席習近平在 2018 中國國際大數據產業博覽會開幕時強調，中國高度重視大數據發展。港股相關概念股可供參考的包括金蝶（268）、中軟（354）、擎天軟件（1297）、自動系統（771）及 中國金洋（1282）。

2）受俄羅斯總統普亭說國際油價在每桶 60 美元最適合俄國，油價繼續向下調整，紐約期油重挫約 4%。能源股拖累美股上週五表現。道指收市挫 59 點或 0.24%。標指也下挫 0.24% 但納指則升 0.13%。另外，川普又發文，表示與北韓就恢復峰會進行建設性對話，假若恢復峰會，可按照原訂安排，在下月 12 日於新加坡，同時如有需要，往後可延續會談。在中興談判事件，川普發文中的條件是中興要改組管理層及董事會、並附帶高水平的安全保証、必須採購美國零部件及罰款 13 億美元。美國霍士新聞報道，中國國家主席習近平已同意對中興罰款 13 億美元的條件。出乎意料，南韓總統文在寅與北韓領袖金正恩週六在板門店第二度舉行兩韓峰會。十年期國債債息跌至 2.931%。港股 ADR 反彈 48 點，拆合等於恆指 30636 點。

3）新股訊息

蘋果日報 - 外電引述消息人士透露，小米尋求於 6 月 7 日為其 IPO 舉行上市聆訊。

消息人士表示，該公司近日以 600 億至 700 億美元估值尋求上市。早前有內地媒體引述消息稱，小米已確定上市的基石投資者，包括新加坡主權基金 GIC、中國人壽等。

蘋果日報 - 市場消息指，以港式燒味起家的太興飲食集團已委聘交銀國際安排上市事宜，創辦人陳永安亦連環賣鋪，疑為上市鋪路，目標今年內掛牌，初步計劃集資約 1 億美元 (約 7.8 億港元)。

4）個股消息

利好：美圖（1357）- 宣布在公開市場回購最高不超過 1 億美元的股票。