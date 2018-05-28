NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈尷尬！姚文智錯喻NBA綠衫軍史博威首次先發　幫猿隊穩住王座什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

台灣上市上櫃IPO指數發布 IPO市場受重視

中央社2018/05/28 08:44
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者田裕斌台北28日電）台灣指數公司今天發布「臺灣上市上櫃IPO指數」，是結合新上市上櫃股票成長動能與產業特色的跨市場指數，目標為彰顯台灣資本市場初次發行(IPO)公司的特色與價值。

台灣指數公司表示，台灣IPO指數挑選最近2年初次上市櫃股票，且需符合自由流通市值不低於新台幣20億元的篩選條件，指數成分股每3個月定期調整1次，當季上市上櫃IPO股票只要符合上述標準皆可納入指數成分股，列入期間不得超過2年，若自由流通市值未達20億元，則剔除指數成分股資格，並不再納入。

指數成分股中多以新興產業、明星類型產業或具成長潛力的企業為大宗，如生技類股等；目前最新1期指數前10大成分股為億豐、台灣高鐵、中裕、藥華藥、精測、王道銀行、康控-KY、神盾、台數科與英利-KY等。

台灣指數公司回測，最近1年台灣IPO指數、加權指數與櫃買指數報酬率分別為32.82%、15.01%與18.65%，最近3年則分別為34.74%、14.35%與5.8%，反應IPO指數短期資本利得表現良好，具成長潛力，且因由於台灣IPO指數成分股以中小型股票為主，指數走勢相較大盤活潑，有別於現有指數，適合偏好風險的投資人進行短期資產配置。（編輯：黃國倫）1070528

鋒面6月初到 北台灣變舒適和碩:經濟不確定因素 政治...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan