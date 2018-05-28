台灣上市上櫃IPO指數發布 IPO市場受重視

（中央社記者田裕斌台北28日電）台灣指數公司今天發布「臺灣上市上櫃IPO指數」，是結合新上市上櫃股票成長動能與產業特色的跨市場指數，目標為彰顯台灣資本市場初次發行(IPO)公司的特色與價值。

台灣指數公司表示，台灣IPO指數挑選最近2年初次上市櫃股票，且需符合自由流通市值不低於新台幣20億元的篩選條件，指數成分股每3個月定期調整1次，當季上市上櫃IPO股票只要符合上述標準皆可納入指數成分股，列入期間不得超過2年，若自由流通市值未達20億元，則剔除指數成分股資格，並不再納入。

指數成分股中多以新興產業、明星類型產業或具成長潛力的企業為大宗，如生技類股等；目前最新1期指數前10大成分股為億豐、台灣高鐵、中裕、藥華藥、精測、王道銀行、康控-KY、神盾、台數科與英利-KY等。