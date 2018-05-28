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娛樂

唐綺陽星座運勢／天秤避免決策錯誤水瓶桃花回頭

文／唐綺陽2018/05/28 08:52
▲唐綺陽本周星座運勢。（圖／大慕影藝提供，2018.05.28）
▲唐綺陽本周星座運勢。（圖／大慕影藝提供，2018.05.28）

【唐綺陽星座運勢週報5/28-6/3】
重要星象：木、土、冥三星逆行，天王星到金牛，水星、太陽進雙子，金、木、海水象大三角，海王星進入停滯期，月、土、冥合相於魔羯
本周木土冥三星逆行，帶來懷舊風潮，緬懷過去的往事。天王星到金牛，容易感受身體的狀況，特別注意養生及不同的感官饗宴。水星、太陽進入雙子，提升溝通上的需求，也會關注學生、青少年的議題，雙子座運氣佳，能夠表達自我想法。金木海水象大三角，感性能量強，進入一種療癒的狀態，也會樂於行善。海王星進入停滯期，要注意夢境的啟示。月土冥合相於魔羯，將會出現生命重要的考題與責任。

工作注意：雙子、獅子、天秤、雙魚
雙子：埋頭苦幹，積極主動能帶來機會
獅子：勿故步自封，盡量動腦發想新提案
天秤：工作忙碌，注意睡眠，避免決策錯誤
雙魚：運勢好轉，主動出擊能突破困局

桃花注意：白羊、巨蟹、天蠍、水瓶
白羊：不要逃避問題，雙方應溝通清楚
巨蟹：聚少離多也不錯，單身者有異國桃花
天蠍：感情不符想像，請調整心態接受
水瓶：前任桃花有可能回頭

財運注意：金牛、射手
金牛：專業能力帶來財運與機會
射手：偏財運佳，小心花錢運也蠻強的

健康注意：處女、魔羯
處女：不要放過任何健康的小警訊
魔羯：注意心理層面，維護身心健康



周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道  
https://www.youtube.com/watch?v=Jm96sHi-IBU

關鍵字唐綺陽星座運勢
女星成虎媽監看孩　女兒竟走絕路小鹿視角對眼郭書瑤　網：鹿很識貨

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