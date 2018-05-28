和碩:經濟不確定因素 政治金融區域衝突

（中央社記者潘智義台北28日電）和碩聯合科技將在6月召開股東會，會前在公開資訊觀測站揭露的營業報告書指出，今年實體經濟是否能夠成長的不確定因素，主要為政治、金融及區域衝突。
和碩表示，美國實施稅改、調整財政政策，以及貿易保護措施後，目前雖尚未對全球經貿造成全面性影響，但仍可能造成貿易障礙提升；恐怖攻擊、中東地區的紛擾，以及美國與北韓間的緊張關係，更是民國107年實體經濟的隱憂。
和碩說明，歷經民國105年政經情勢劇烈變動後，106年各主要經濟體在政策上不確定性降低，加上國際油價止跌、原物料價格上漲，舒緩通貨緊縮疑慮，更激勵了全球投資、生產及貿易活動，全球景氣呈現穩定復甦，這樣的狀態應可延續至107年。
和碩指出，民國106年和碩成功爭取到新的客戶，也拓展了與既有客戶的合作範疇。在新產品的挹注下，營收重回正成長，但受到旺季人力成本大幅上漲影響，獲利則較前一年度下滑。
和碩表示，物聯網(IoT)的發展在全球網路基礎環境漸趨成熟後，應用更加多元，同時受到5G通訊商轉的時程逐漸接近，以及人工智慧與硬體結合技術逐漸成熟帶動，智慧連網裝置需求也突破前幾年探索期，成長開始加速。（編輯：郭萍英）1070528