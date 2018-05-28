和碩:經濟不確定因素 政治金融區域衝突

（中央社記者潘智義台北28日電）和碩聯合科技將在6月召開股東會，會前在公開資訊觀測站揭露的營業報告書指出，今年實體經濟是否能夠成長的不確定因素，主要為政治、金融及區域衝突。

和碩表示，美國實施稅改、調整財政政策，以及貿易保護措施後，目前雖尚未對全球經貿造成全面性影響，但仍可能造成貿易障礙提升；恐怖攻擊、中東地區的紛擾，以及美國與北韓間的緊張關係，更是民國107年實體經濟的隱憂。

和碩說明，歷經民國105年政經情勢劇烈變動後，106年各主要經濟體在政策上不確定性降低，加上國際油價止跌、原物料價格上漲，舒緩通貨緊縮疑慮，更激勵了全球投資、生產及貿易活動，全球景氣呈現穩定復甦，這樣的狀態應可延續至107年。