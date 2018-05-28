民進黨徵召姚文智？「新勇哥物語」搶先報

民進黨選對會今（ 28 ）日將針對台北市長候選人提出人選，前總統陳水扁在「新勇哥物語」中搶先透露，其實選對會早在兩周前已經告知前副總統呂秀蓮，將徵召民進黨立委姚文智參選。

呂秀蓮對此消息予以駁斥。呂秀蓮說，陳前總統的說法絕非事實， 5 月 23 日召開的協調會中完全沒有提到確定人選。「新勇哥物語」所提內容未經求證，純屬臆測，與事實不符，希望各界不要以訛傳訛。

「新勇哥物語」-119 全文如下：

勇弟：據了解，有關台北市長選舉民進黨選對會決定自提人選，並在上上個禮拜三告知呂副北市議員希望還是徵召姚文智，呂副沒有意見。只是要有説話機會，辦個電視政見發表會即可，她也同意由姚文智代表民進黨參選。如今政見會也辦了，如果沒有意外，姚文智被蔡主席徵召提名已成定局。1124台灣首都市長選舉將是三強鼎立局面，好像回到24年前陳水扁、趙少康、黃大洲的三強之爭。柯文哲市長的連任之路，確定將面臨國民黨丁守中、民進黨姚文智的嚴峻挑戰！請問勇哥你又怎麼看這局？