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政治

民進黨徵召姚文智？「新勇哥物語」搶先報

記者邱明玉 / 台北報導2018/05/28 09:22
▲前總統陳水扁在「新勇哥物語」中搶先透露，其實選對會早在兩周前已經告知前副總統呂秀蓮，將徵召民進黨立委姚文智參選台北市長。（圖／翻攝自「新勇哥物語」）
▲前總統陳水扁在「新勇哥物語」中搶先透露，其實選對會早在兩周前已經告知前副總統呂秀蓮，將徵召民進黨立委姚文智參選台北市長。（圖／翻攝自「新勇哥物語」）

民進黨選對會今（ 28 ）日將針對台北市長候選人提出人選，前總統陳水扁在「新勇哥物語」中搶先透露，其實選對會早在兩周前已經告知前副總統呂秀蓮，將徵召民進黨立委姚文智參選。

呂秀蓮對此消息予以駁斥。呂秀蓮說，陳前總統的說法絕非事實， 5 月 23 日召開的協調會中完全沒有提到確定人選。「新勇哥物語」所提內容未經求證，純屬臆測，與事實不符，希望各界不要以訛傳訛。

「新勇哥物語」-119 全文如下：

勇弟：據了解，有關台北市長選舉民進黨選對會決定自提人選，並在上上個禮拜三告知呂副北市議員希望還是徵召姚文智，呂副沒有意見。只是要有説話機會，辦個電視政見發表會即可，她也同意由姚文智代表民進黨參選。如今政見會也辦了，如果沒有意外，姚文智被蔡主席徵召提名已成定局。1124台灣首都市長選舉將是三強鼎立局面，好像回到24年前陳水扁、趙少康、黃大洲的三強之爭。柯文哲市長的連任之路，確定將面臨國民黨丁守中、民進黨姚文智的嚴峻挑戰！請問勇哥你又怎麼看這局？

勇哥：既有今日，何必當初？搞了半天又回到原點，民進黨在台北市長選舉足足浪費半年的時間，縱使有機會的贏局也會賭到輸輸去！？原本蔡總統兼主席主觀上是要禮讓柯市長的，但情勢比人強，客觀條件不允許，總統願意讓步由民進黨自提人選，這是非常不容易的決定。是蔡英文改變了嗎？

勇弟：對呂副決定參選後又退出，好像不是第一次？

勇哥：4年前台北市長的選戰，呂副比這次還積極爭取黨內初選提名，唯一不變的是堅持民進黨不能喪失黨的主體性，應自提人選。民進黨4年前選擇與柯P合作，呂副在進行兩階段初選民調前就退出了；這次則在達成堅定主張自提人選後，再度急流勇退，精神可嘉！其實在國際政治，總統做完再選首都市長不是沒有過，鄰國菲律賓前總統艾斯特拉達，被判貪汙罪嫌處無期重刑，經特赦後再選總統獲得第二高票，5年前選上馬尼拉市長，已經76歲。日前馬哈地以92高齡再度出任馬來西亞總理。只要有足夠民意支持，年紀與性別一樣，都不是問題。

勇弟：姚文智會贏嗎？

勇哥：由於中央執政不力，眾多改革容有爭議，雙北首當其衝。姚委員剛開始只能力拼3成的支持度，站穩腳步再往前衝刺。只要拿到2002年李應元的36%得票率，進而鞏固40%的基本盤，姚文智就有贏的機會。

關鍵字呂秀蓮姚文智陳水扁李應元柯文哲
誰民調低？　台北市長選戰先噴口水政府捐款給世衛　段宜康嗆館長

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