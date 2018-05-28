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影／校園共融式兒童遊戲場　刺激學生腦部發展

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/28 10:48
▲校園打造「共融式兒童遊戲場」，可以刺激學生腦部發展，訓練感覺統合能力，彰化市南興國小共融式兒童遊戲場是成功的案例，最吸引小朋友下課活動空間。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）
▲校園打造「共融式兒童遊戲場」，可以刺激學生腦部發展，訓練感覺統合能力，彰化市南興國小共融式兒童遊戲場是成功的案例，最吸引小朋友下課活動空間。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

為改善兒童遊戲場，打造「共融式兒童遊戲場」。彰化市因屬早期開發城鎮，市區綠地明顯不足，與其它城市相較明顯落後很多，縣議員林世賢提出將校園公園化，並打破現有罐頭式遊戲設施，可提供居民更多公園休憩空間，彰化縣政府編列二千多萬元改善校園內兒童遊戲場，去年已在六所學校設置，今年仍有名額，林世賢說，共融式遊戲場可以刺激學生腦部發展，歡迎學校踴躍申辦。


▲校園打造「共融式兒童遊戲場」，可以刺激學生腦部發展，訓練感覺統合能力，彰化市南興國小共融式兒童遊戲場是成功的案例，最吸引小朋友下課活動空間。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

林世賢表示，彰化公園的面積不足，尤其是彰化市，幾乎都被挪移到八卦山，彰化都市計畫公園用地面積72公頃，約有5.8% ，已開闢65公頃，近有54公頃是在八卦山上，市民能使用的公園綠地僅有11公頃多，但公園應該是距離住家五百公尺以內，方便民眾運動、散步與休閒，因此，透過讓校園公園化的作法，可以在短時間內解決民眾對於綠地公園的需求。


▲校園打造「共融式兒童遊戲場」，可以刺激學生腦部發展，訓練感覺統合能力，彰化市南興國小共融式兒童遊戲場是成功的案例，最吸引小朋友下課活動空間。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

林世賢說明，去年縣府補助中山國小、信義國小、民生國小、內安國小、新民國小、文德國小等六所學校，打造共融式兒童遊戲場，學生都愛上了新的共融遊具，以「公園共融化」與「特色公園」的概念，重新打造校園。


▲校園打造「共融式兒童遊戲場」，可以刺激學生腦部發展，訓練感覺統合能力，彰化市南興國小共融式兒童遊戲場是成功的案例，最吸引小朋友下課活動空間。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

林世賢指出，現有學校設施普遍不符合感覺統合的發展，大多是「罐頭式」遊具，但都會區公園都已朝向共融式兒童遊戲場來規畫設計，也就是「特色公園」，讓遊戲器材不再是一成不變，希望能滿足學生探索的樂趣，並把使用權交給兒童，讓所有的小朋友都可以來玩。


▲校園打造「共融式兒童遊戲場」，可以刺激學生腦部發展，訓練感覺統合能力，彰化市南興國小共融式兒童遊戲場是成功的案例，最吸引小朋友下課活動空間。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

林世賢說，以「公園共融化」與「特色公園」的概念，重新打造校園公園，包括有特殊需求的兒童在內，例如增加沙坑遊戲區，可以刺激幼兒的觸覺統合發展，盪鞦韆擺動的高度跟溜滑梯長度與斜度，也應該達到一定的標準，才可以激發幼童的「前庭系統」（平衡感和空間感）發展。

關鍵字共融式兒童遊戲場校園公園罐頭式公園綠地
高雄基督教會　力挺韓國瑜選高市長農友買肥料　新北市府提供補助

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