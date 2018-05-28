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台股開漲34點　再攻11000點　被動元件續強

記者許家禎／台北報導2018/05/28 09:30
▲台北股市5月28日開盤漲34.19點，加權股價指數以10976.49點開出。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台北股市5月28日開盤漲34.19點，加權股價指數以10976.49點開出。（圖／NOWnews 資料照片）

台北股市今（28）日開盤漲34.19點，加權股價指數以10976.49點開出。各類股部分，早盤漲0.7%，金融小漲。個股部分，指標股台積電漲0.2%、鴻海漲近2%、大立光漲1.7%。早盤量大走揚的還有漢磊、中環、嘉聯益、達方、嘉電、中華電、瀚宇博漲幅2-7%，而被動元件族群持續強勁。

美股上周五（25日）漲跌互見，其中道瓊工業指數終場下跌58.67點，跌0.24%，收24753.09點；那斯達克指數漲9.42點，漲幅0.13%，收7433.85點；標準普爾500指數下跌6.23點，或0.24%，收2721.33點；費城半導體指數上漲12.12點，漲幅0.88%，收1390.84點。

台北股市上周五終場小漲5.37點，收在10942.3點，成交量1283.23億元，周線收紅。台股今（28）日開盤漲34.19點，加權股價指數以10976.49點開出，早盤最高來到10999點。各類股部分，早盤漲0.7%，金融小漲。其他，電子零組件、光電類股漲逾1%。個股部分，指標股台積電漲0.2%，來到229.5元。鴻海漲近2%，來到88.2元。大立光漲1.7%，來到4065元。

早盤量大走揚的還有漢磊、中環、嘉聯益、達方、嘉電、中華電、瀚宇博、全新、友訊、華航漲幅2-7%。宏達電、橘子漲2%以上。友旺、晶電、宏碁、中石化則遭到調節。被動元件持續強勁，國巨漲5%，奇力新、立隆電與美磊漲7-8%，大毅、禾伸堂漲3-4%。

 

關鍵字台股早盤開盤11000點被動元件
台股周線收紅　蘋概股7月有望轉強張忠謀江湖地位高　集結各門派同台

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