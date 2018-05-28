台股開漲34點　再攻11000點　被動元件續強

台北股市今（28）日開盤漲34.19點，加權股價指數以10976.49點開出。各類股部分，早盤漲0.7%，金融小漲。個股部分，指標股台積電漲0.2%、鴻海漲近2%、大立光漲1.7%。早盤量大走揚的還有漢磊、中環、嘉聯益、達方、嘉電、中華電、瀚宇博漲幅2-7%，而被動元件族群持續強勁。

美股上周五（25日）漲跌互見，其中道瓊工業指數終場下跌58.67點，跌0.24%，收24753.09點；那斯達克指數漲9.42點，漲幅0.13%，收7433.85點；標準普爾500指數下跌6.23點，或0.24%，收2721.33點；費城半導體指數上漲12.12點，漲幅0.88%，收1390.84點。