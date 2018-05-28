血濺204公分高牆！無照保母虐打爆頭　2歲童成植物人

虐童事件又一樁！新竹一名沒有領取保母執照的楊姓女子，照顧 2 歲多趙姓男童時，竟對其痛下毒手施暴，抓起男童頭部猛撞牆壁、地板，導致男童身受重傷，慘成植物人。此外，身高僅 90 公分高的男童，留在牆壁上的血跡卻高達 204 公分，顯然是外力所致，新竹地檢署依重傷害罪將楊女起訴，最重恐處 12 年徒刑。

綜合媒體報導，趙母因平時忙於工作，去（ 2017 ）年 1 月起，便將 2 歲多的兒子交由無執照的楊姓保母全天候照顧，同年 7 月底，楊女在住處對男童施暴，不僅毆打男童頭部，還抓著他猛撞牆壁、地板，導致男童遍體鱗傷，屋內牆上留下斑斑血跡，男童被緊急送往台大醫院新竹分院搶救，隨後轉送林口長庚醫院開刀，並進入加護病房。男童除嚴重外傷，還有腦神經萎縮、半側肢體癱瘓，直到 8 月男童才出院，卻已經成了植物人。