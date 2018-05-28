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血濺204公分高牆！無照保母虐打爆頭　2歲童成植物人

社會中心／新竹報導2018/05/28 10:19
▲新竹一名沒有保母執照的楊姓女子，照顧 2 歲多趙姓男童時竟對其施暴，抓起男童頭部猛撞牆壁、地板，導致男童身受重傷，慘成植物人。（示意圖／ NOWnews 資料照）
▲新竹一名沒有保母執照的楊姓女子，照顧 2 歲多趙姓男童時竟對其施暴，抓起男童頭部猛撞牆壁、地板，導致男童身受重傷，慘成植物人。（示意圖／ NOWnews 資料照）

虐童事件又一樁！新竹一名沒有領取保母執照的楊姓女子，照顧 2 歲多趙姓男童時，竟對其痛下毒手施暴，抓起男童頭部猛撞牆壁、地板，導致男童身受重傷，慘成植物人。此外，身高僅 90 公分高的男童，留在牆壁上的血跡卻高達 204 公分，顯然是外力所致，新竹地檢署依重傷害罪將楊女起訴，最重恐處 12 年徒刑。

綜合媒體報導，趙母因平時忙於工作，去（ 2017 ）年 1 月起，便將 2 歲多的兒子交由無執照的楊姓保母全天候照顧，同年 7 月底，楊女在住處對男童施暴，不僅毆打男童頭部，還抓著他猛撞牆壁、地板，導致男童遍體鱗傷，屋內牆上留下斑斑血跡，男童被緊急送往台大醫院新竹分院搶救，隨後轉送林口長庚醫院開刀，並進入加護病房。男童除嚴重外傷，還有腦神經萎縮、半側肢體癱瘓，直到 8 月男童才出院，卻已經成了植物人。

楊姓保母矢口否認犯行，辯稱牆上的血跡是男童流鼻血沾到，及男童跳彈簧床跌落地面受傷，極力撇清責任。但警方調查指出，身高僅 90 公分的男童，卻在房內 185 至 204 公分間的高處留下斑斑血跡，明顯為外力所致；台大醫院新竹分院也指出，男童有大範圍腦膜下出血情況，此傷害不太可能由一名不滿 3 歲的兒童力量所致。

對於楊女並無保母執照、不符合保育人員身分，外加犯下不良惡行，新竹地檢署依刑法重傷害罪起訴，楊女恐遭處 5 年以上、 12 年以下有期徒刑。

關鍵字虐童血跡男童保母施暴植物人
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