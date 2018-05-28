淳紳研發電動車 獲歐系資金注資1.5億美元

國內電動車廠淳紳 (4529-TW) 投資香港昶洧集團研發電動車，今 (28) 日宣布獲得歐洲比利時 SOGEPA 投資公司青睞，雙方日前已經簽定投資框架協議，SOGEPA 預計將對昶洧投資約 1.5 億美元 (約新台幣 45 億元)。

昶洧集團執行長沈瑋表示，目前準備量產的電動車正在測試組裝，歐洲投資人主要是看好昶洧未來將打進中國和歐洲的電動車市場，才會在短時間內決定砸錢投資。

SOGEPA 投資公司代表在 5 月初親自到昶洧贛州工廠參觀電動車的生產流程，並表示電動車在歐洲已經是勢不可擋的趨勢，所有傳統車廠都在轉型，除了歐洲之外最看好中國市場。