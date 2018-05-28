張忠謀退休／半導體教父地位崇高　門派不論恩怨都得同台

台積電董事長張忠謀將於6月5日股東會後退休，有半導體教父稱號的他，不僅開創晶圓代工新的商業模式，成就許多IC設計公司、加速科技發展進程及改變全世界人類的生活，更讓相關供應鏈蓬勃發展，讓世界看見台灣。而張忠謀在業界「喊水會結凍」，在台積電30周年上，更能集結許多國際重量級半導體界高層同框，不論他們之間是否真有恩怨，全都得看他面子同台，成就世紀經典畫面，就足以證明張忠謀的江湖地位！

經濟部長沈榮津接受《NOWnews今日新聞》專訪指出，過去半導體產業從設計、製造、封裝、測試到銷售，都是屬於一手包辦的垂直整合型IDM公司（Integrated Device Manufacture），像是Intel、TI、Motorola、Samsung、TOSHIBA等。張忠謀創立了台積電後，創造半導體產業新的經營模式，提供了晶圓代工的專業服務，使IC設計公司不必投入龐大資金去蓋晶圓廠，在當時是一種創新的商業模式，不僅改變了全球半導體產業的生態，也突破了少數大廠壟斷的局面。

同時，張忠謀也奠定台灣自有技術的基礎。因為當年張忠謀在工研院負責技術的引進，他設法將技術移轉民間，給聯電、台積電等先進公司，當時的技術是0.5微米，比當時先進國家的技術0.3微米，只差一個世代。台積電決定走自行研發的路線，1999年0.13微米的製成，不再跟美國IBM合作，而是透過與設備商的合作，來開發新的製成技術，不再使技術受制於人。

另外，張忠謀也帶動國內IC設計、封裝、測試產業的蓬勃發展，晶圓代工產業在台灣建立了基礎，進而帶動上游的IC設計、以及下游封測的健全發展。同時，在北部的新竹、中部的台中、南部的台南跟高雄，形成堅實的IC產業聚落，造就國內半導體產業在全球占有領先地位。

張忠謀於1985年應時任行政院長的孫運璿、政務委員李國鼎之邀，擔任工研院院長，後來籌辦飛利浦與工研院合資成立的台積電，並任董事長兼執行長。張忠謀選擇沒人嘗試過的專業晶圓代工模式，這項創新的商業模式從原本大家認為的破壞性、毀滅性，到後來被大家認可，攜手與許多上游IC設計公司實現數千多種晶片創新，引領全球科技不斷向前邁進。

台積電除了是台灣之光，也影響台灣深遠，對台灣GDP貢獻比例約4%、外銷產值占總出口比重達6.8%以上，占台股權重約17%到18%，重要性不可言喻。張忠謀曾說，沒有台積電，就沒有那麼多無晶圓公司與創新出現，智慧型手機也不會那麼快、那麼早出現，並且改變了世界幾十億人的生活方式。



▲台積電董事長張忠謀在30周年論壇會上表示，半導體未來10年成長將高於全球經濟成長率，而台積電成長又將高於業界平均水準。（圖／翻攝自台積電30周年論壇直播畫面）

台積電從沒沒無聞只有100多個員工，到現在超過4.7萬名員工，總市值突破2000億美元大關，突破新台幣6.4兆元，超越IBM、英特爾等國際大廠，並讓世界看見台灣。沒有台積電，就沒有高通、博通、輝達、聯發科這些IC設計公司的蓬勃發展，曾有半導體公司執行長說過「沒有台積電這間偉大的公司，我們不會偉大」。

台積電全球市占率達56%，龍頭寶座難以撼動，也造就張忠謀「半導體教父」的稱號。因此，去（2017）年10月底台積電30周年慶，不少國外重量級客戶高層及廠商都遠道而來祝賀，不管彼此之間是否真有恩怨，全都看在張忠謀的面子上同台同框。

尤其論壇上，輝達執行長黃仁勳、高通執行長莫蘭科夫、亞德諾執行長羅希、安謀執行長席格斯、博通執行長譚霍克、艾司摩爾執行長韋尼克，及蘋果營運長威廉斯7大咖排排坐，與張忠謀暢談半導體下一個10年，成為業界世紀經典畫面更猶如武林大會，張忠謀江湖大老的地位將永存人心。