台灣電商虧多賺少　福貓團購虛實整合逆勢成長

值得注意的是，少數異軍突起的中小型電商，以虛實整合的「新零售」模式，交出亮眼成績單；2016年3月才正式成立的「福貓挖寶網」就是其中最具代表的企業之一。去年第一季營業額達1.27億，今年第一季就衝上1.85億，成長幅度達46%，表現相當亮眼。

網路電商雖然動能十足，但許多大型電商平台卻陸續傳出大幅的衰退和虧損；台灣本土最大電商PChome網路家庭旗下商店街每股虧4.03元，宣布終止上櫃後；連蝦皮拍賣都台灣大賠49億；而電商中表現最亮眼的momo，成功整合線上線下，2017年獲利成長幅度達到7.35%。

網路趨勢專家指出，台灣電商市場僧多粥少，早已達到飽和狀態，「虛實整合」是未來的方向。也就是說，企業必須藉由大數據將網路客人引導至實體，再透過實體的數據搜集，將客人喜好和消費習慣轉回線上，推出更符合消費者期待的商品，這是新零售很重要的概念。



▲每款「福貓團購」推出的產品都爆出大量，更刷新台灣零食團購紀錄，創下單一商品開團賣出「24萬7千包」的佳績。（圖／業者提供）

「福貓挖寶網」在網路平台以休閒零食為主軸，創辦人張鈞成成功的整合了零食廠商、網路平台、金流、法務稅務、客服、宅配等系統，並結合線下的團購主、部落客直接貼近消費者，成功地創造了休閒食品新零售模式。同時，透過收集到的大數據分析，幾乎每款「福貓團購」推出的產品都爆出大量，更刷新台灣零食團購紀錄，創下單一商品開團賣出「24萬7千包」的佳績。

除了商業模式的突破，電商平台的行銷力也不容小覷，以「福貓團購網」為例，2018年不但舉辦賓士汽車抽獎活動，5月份為慶祝商城開幕，還祭出團購滿額即贈送韓國雙人來回機票兌換卷活動，都造成了不小的話題，更增加了品牌的能見度。