美小型股創新高 經濟復甦多頭有撐

美股持續走高，其中小型股為主的羅素 2000 指數更創下新高，5 月以來更僅有 3 個交易日下跌，強勢的表現不僅打敗美國大型股，更領先全球主要國家股市。儘管全球風險事件頻傳，但美股仍受惠經濟持續復甦走揚，股有望延續多頭走勢，尤其目前景氣仍在向上階段，大型股表現不輸小型股，現在仍是投資美股基金的好時機。

鉅亨基金交易平台表示，今年投資人最擔憂的無非是資產價格能否持續走揚，儘管衡量美國經濟數據好壞美國花旗驚奇指數於去年 12 月底創高後，由高點的 84.5，一路緩慢回落至如今的 12.3，但同期全球花旗驚奇指數卻由 35 跌至 - 21.8，美國經濟數據整體仍優於全球表現。過去經驗顯示，當美國花旗驚奇指數高於全球時，平均可維持 18 個月，意味 2020 年前，美國經濟都有機會居全球主要國家之前。