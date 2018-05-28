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美小型股創新高 經濟復甦多頭有撐

鉅亨網2018/05/28 10:20
鉅亨網 / NOWnews
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美股持續走高，其中小型股為主的羅素 2000 指數更創下新高，5 月以來更僅有 3 個交易日下跌，強勢的表現不僅打敗美國大型股，更領先全球主要國家股市。儘管全球風險事件頻傳，但美股仍受惠經濟持續復甦走揚，股有望延續多頭走勢，尤其目前景氣仍在向上階段，大型股表現不輸小型股，現在仍是投資美股基金的好時機。

鉅亨基金交易平台表示，今年投資人最擔憂的無非是資產價格能否持續走揚，儘管衡量美國經濟數據好壞美國花旗驚奇指數於去年 12 月底創高後，由高點的 84.5，一路緩慢回落至如今的 12.3，但同期全球花旗驚奇指數卻由 35 跌至 - 21.8，美國經濟數據整體仍優於全球表現。過去經驗顯示，當美國花旗驚奇指數高於全球時，平均可維持 18 個月，意味 2020 年前，美國經濟都有機會居全球主要國家之前。

鉅亨基金交易平台指出，各種經濟數據都顯示美國目前的經濟仍未從高點滑落，意味景氣循環尚未到頂，根據歷史經驗顯示，過去 30 年間，當美國領先指標年增率大於 0 時，代表美國經濟未陷入衰退，美國大小型股都表現優異，未來 12 個月美國小型類股平均漲幅介於 8% 至 14% 間，大型類股平均漲幅介於 7.1% 至 13.5%。

目前美國領先指標年增率為 6.4%，且從 2016 年中以來便延著上升趨勢線不斷升高，美國景氣復甦仍未走完。過去美股處於此區間時，大型類股各天期表現都優於小型類股，待領先指標年增率超過 10% 時，小型股的表現才將超越大型股。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，根據分析師預估，美國小型與大型類股未來 12 個月每股盈餘年增率分別為 25.9% 及 19.7%，兩者表現都很亮眼，美國景氣將是企業獲利最大支撐，建議投資人繼續買進美國股票型基金。除了美國小型股基金外，擔心市場震盪的投資人，可以美國大型成長股相關基金做為配置重點。
 

 

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