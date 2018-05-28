蔡總統指不再忍讓中國 陸委會：加強審查工作

（中央社記者顧荃台北28日電）台布斷交後，總統蔡英文表示，對中國大陸蠻橫作為「不會再忍讓」；陸委會副主委邱垂正今天說，會加強對中國大陸各級政府人士來台申請的審查工作，這些是基於正當防衛的必要措施。

邱垂正上午前往立法院外交委員會，報告「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」並備質詢。

會前受訪時，媒體詢問，外交部長吳釗燮在24日宣布與布吉納法索斷交，蔡總統當天指出，「中國這些去我國主權化的蠻橫作為，已經挑戰台灣社會的底線，我們不會再忍讓」，不再忍讓是什麼意思？