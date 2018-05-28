川普7月訪英 傳梅伊籲改地點避開倫敦抗議

在獲得梅伊（Theresa May）同意下，達洛許會提交兩個建議會面地點給白宮，一個是在唐寧街首相辦公室，另一個是在距倫敦西北方60公里的契克斯16世紀鄉間別墅。消息人士表示，已在提案中表明梅伊傾向於在契克斯會晤。

（中央社倫敦27日綜合外電報導）英國「太陽報」今天報導，英國首相梅伊將會力勸美國總統川普7月造訪英國時，避開倫敦市中心舉行的抗議活動，建議改在梅伊的鄉間官邸契克斯（Chequers）會面。

「太陽報」報導，提案中也要求川普與女王伊麗莎白二世在倫敦以西的王室宅邸溫莎城堡（WindsorCastle）茶敘，而非白金漢宮。達洛許也將建議白宮，川普造訪英國期間，不要到國會大廈。

目前還無法取得梅伊辦公室的置評。

在歷經數個月來回討論後，終於敲定7月川普將對英國進行工作訪問。美國和英國傳統上是最親密的盟友。

許多英國人揚言，將在川普訪問英國期間舉行抗議。數名英國政治人物先前也表示，反對川普對英國進行國是訪問。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）曾表示，由於川普「引發爭議的政策」，他在倫敦並不受歡迎。

梅伊是川普去年上任後，第一位訪問華府的外國領袖。川普今年稍早取消前往倫敦，幫新大使館揭幕的行程。（譯者：陳昱婷/核稿：鄭詩韻）1070528