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阿里巴巴、騰訊、百度　獲選鴻海FII戰略配售名單

記者許家禎／綜合報導2018/05/28 10:52
▲鴻海旗下工業富聯（FII）5月28日公布首次公開發行A股網下初步配售名單與網上中籤結果，包括阿里巴巴、騰訊、百度等知名企業都戰略配售名單中。圖為鴻海董事長郭台銘。（圖／記者許家禎攝，2018.1.31）
▲鴻海旗下工業富聯（FII）5月28日公布首次公開發行A股網下初步配售名單與網上中籤結果，包括阿里巴巴、騰訊、百度等知名企業都戰略配售名單中。圖為鴻海董事長郭台銘。（圖／記者許家禎攝，2018.1.31）

鴻海旗下工業富聯（FII）今（28）日公布首次公開發行A股網下初步配售名單與網上中籤結果，包括阿里巴巴、騰訊、百度等知名企業都戰略配售名單中。之前工業富聯公告指出，戰略配售選擇標準為具有良好市場聲譽和市場影響力，或大型國有企業或其下屬企業、國家級投資基金等，具較強資金實力或長期合作願景，且有意願長期持股。

鴻海旗下工業富聯（FII）本月23日舉辦線上說明會、24日線上申購、25日公布中籤率，28日公布中籤號碼與繳款。工業富聯此次發行價格為每股人民幣13.77元，本益比為17.09倍，預計募資271.2億元人民幣（約新台幣1270億元），扣除發行費用後，估募資淨額為人民幣267.16億元。

令人矚目的是，工業富聯這次在戰略配售部分，投資者名單中有阿里巴巴（中國）網路技術公司、深圳市騰訊信息技術有限公司，及百度在線網路技術（北京）公司，3家獲得配發的股數各為2178萬6000股，鎖定期為3年時間。

另外，獲配股數最高的是上海國投協力發展股權投資基金合夥企業，獲配股數為7254萬9000股，其次為中央匯金產管理有限責任公司與中國鐵路投資有限公司，分別獲配5809萬7000股與4357萬2000股。而這3家企業均限定50%股數鎖定12個月、另外50%鎖定18個月。

之前工業富聯公告指出，戰略配售選擇標準為具有良好市場聲譽和市場影響力，代表廣泛公眾利益的投資者。或大型國有企業或其下屬企業、大型保險公司或其下屬企業、國家級投資基金等，具較強資金實力或長期合作願景，且有意願長期持股。

工業富聯上周五（25日）公布IPO網上申購情況和中籤率，有效申購戶數達1432.73萬戶，申購倍數達711.06倍，最終中籤率約0.34%。首次公開發行不超過約19.69億股，發行股份占發行後公司總股本約10%，發行後公司總股本約196.95億股。

工業富聯招股意向書中提到，主要客戶有Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、NetApp、Nokia、nVidia等，前5大客戶營收占比約占整體營收約7成多。工業富聯去（2017）年合併營收達人民幣3545.43億元，年增30%，歸屬母公司業主淨利158.67億元，年增10.45%，全年每股基本純益0.95元。

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