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政治

10年未參加CAPAM年會卻編預算　銓敘部挨轟

記者邱明玉 / 台北報導2018/05/28 10:57
▲民進黨立委蔡適應爆料，銓敘部近 10 年來每年都編列預算參加「大英國協公共行政管理協會年會」( CAPAM )，但事實上我國最後一次參加該年會是在 2004 年。（資料照片／邱明玉攝）
▲民進黨立委蔡適應爆料，銓敘部近 10 年來每年都編列預算參加「大英國協公共行政管理協會年會」( CAPAM )，但事實上我國最後一次參加該年會是在 2004 年。（資料照片／邱明玉攝）

民進黨立委蔡適應爆料，銓敘部近 10 年來每年都編列預算參加「大英國協公共行政管理協會年會」( CAPAM )，但事實上我國最後一次參加該年會是在 2004 年，蔡適應要求，銓敘部不得再編列此預算，且監察院應追查，審計部更應把這筆經費追回。對此，銓敘部長周弘憲今（ 28 ）日表示，未來會檢討相關預算的編列。

蔡適應指出，銓敘部近 10 年來，每年出國考察預算都編列參加「大英國協公共行政管理協會( CAPAM )年會」30 幾萬元，但我國最後一次參與年會已是 2004 年，此會為兩年一次會，有舉辦的時候沒去也編，沒辦時也編列預算，最後都挪用到考試委員的出國考察旅費，根本是便宜行事，已違反預算法。

對此，周弘憲接受國民黨立委林德福質詢時表示，由於該年會在開會前 1、2 個月才通知，銓敘部依照往年預算編列，但該年會近年來討論的題目，與銓敘部的業務較不契合，所以沒有出席，有依照預算法的規定，變更預算項目。不過周弘憲也說，未來會加以檢討。

周弘憲指出，銓敘部在該筆預算編列時編列兩項，除了大英國協公共行政管理協會年會的預算外，還有編列參加「國際人力資源公共管理會議」的預算，因這部分去年在美國開會，主題與銓敘部的需求契合。因此銓敘部有派人參加。

關鍵字蔡適應林德福周弘憲銓敘部考試委員
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