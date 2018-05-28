10年未參加CAPAM年會卻編預算　銓敘部挨轟

民進黨立委蔡適應爆料，銓敘部近 10 年來每年都編列預算參加「大英國協公共行政管理協會年會」( CAPAM )，但事實上我國最後一次參加該年會是在 2004 年，蔡適應要求，銓敘部不得再編列此預算，且監察院應追查，審計部更應把這筆經費追回。對此，銓敘部長周弘憲今（ 28 ）日表示，未來會檢討相關預算的編列。

蔡適應指出，銓敘部近 10 年來，每年出國考察預算都編列參加「大英國協公共行政管理協會( CAPAM )年會」30 幾萬元，但我國最後一次參與年會已是 2004 年，此會為兩年一次會，有舉辦的時候沒去也編，沒辦時也編列預算，最後都挪用到考試委員的出國考察旅費，根本是便宜行事，已違反預算法。