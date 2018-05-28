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政治動盪 義總統擬召IMF前官員率臨時政府

中央社2018/05/28 10:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社羅馬28日綜合外電報導）義大利總統馬達雷拉今天料將要求前國際貨幣基金（IMF）官員柯塔瑞里（Carlo Cottarelli）領導臨時政府；義國政治、憲政陷入動盪，提前大選看似無可避免。

路透社報導，由於提出的經濟部長人選遭總統否決，兩個反建制政黨憤而宣布放棄聯合組閣計畫後，馬達雷拉（Sergio Mattarella）已經徵召柯塔瑞里領導臨時政府。

馬達雷拉在電視演說中，說他已拒絕由現年81歲的疑歐派經濟學家薩佛納（Paolo Savona）出任經濟部長，因為薩佛納曾揚言要讓義大利退出歐元區這個單一貨幣市場。

馬達雷拉此舉激勵歐元走揚，歐元兌日圓上漲0.6%，兌其他主要貨幣也走升。

義大利3月舉行大選，無一政黨獲得過半的席次，極右派政黨聯盟黨（League）和反建制政黨五星運動（5 Star Movement）耗費多日磋商聯合執政，盼能化解政治僵局，內閣人選遭馬達雷拉否決後，兩黨怒批總統濫用職權。

五星運動領導人迪馬尤（Luigi Di Maio）呼籲國會彈劾馬達雷拉，聯盟黨黨魁薩爾維尼（MatteoSalvini）則說，除非提前大選，否則將出現大規模示威。

儘管馬達雷拉已經同意其他內閣人選，他說自己有權否決對國家不利的提名人選。他還說，聯盟黨和五星運動拒絕提出出任經濟部長的其他人選。內閣人選必須先通過馬達雷拉這關，才能送交國會批准。

馬達雷拉辦公室要求柯塔瑞里今天出席會議，這類召喚通常是獲得授權籌組政府的前奏。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070528

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