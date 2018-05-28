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中央社

學者：中國在南海強勢 嚴重影響區域安全

中央社2018/05/28 10:47
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社河內28日電）越南學者表示，中國最近在南海進行轟炸機起降訓練等強勢行動，凸顯中國實現九段線主張與獨占南海的野心，嚴重影響到區域和平、穩定、航海與航空自由與安全以及各國間的互信。

快訊新聞網站今天報導，越南國防戰略研究所前高級研究員武文卿（Vu Van Khanh）受訪時，做出以上表示。

武文卿表示，中國最近在南海的強勢作為，是大國以實力向其他國家施加壓力的行動，這些違反國際法的行為，讓各方深感擔憂，使南海緊張局勢加劇。不僅影響到越南的利益，而且還對區域和平、穩定、合作、發展、航海與航空安全等，國際社會共同利益帶來衝擊。

他說，南海問題不是任何一方的事務，而是涉及多個沿海國家與地區的直接利益。包括美國與中國在內的大國最近積極介入和干預南海事務，拉攏有關國家形成自己的軍事同盟陣線，南海因此成為大國間權力競爭的區域。

談及越南國防政策，他指出，越南重視擴大與各國的防務合作關係，但是越南在獨立自主的原則上奉行國防安全政策，主張不加入任何軍事聯盟，不允許其他國家利用越南領土抵抗第3個國家，也不會與任何國家結盟抵抗第3國。

武文卿建議，越南政府未來應注重提高海軍、海上警察、邊防部隊與空軍等力量的能力，推動海洋資源開採與旅遊業發展，加強海上巡邏與執法活動，主動預防與適當處理南海主權爭議，以免擴大成為武裝衝突與戰爭。（編輯：陳惠珍）1070528

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