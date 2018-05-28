台灣省主席：108年度不再編列預算

（中央社記者陳俊華台北28日電）身兼台灣省政府主席的行政院公共工程委員會主委吳澤成今天說，台灣省政府的業務及現有人員移撥作業，將在12月底前完成，預計年底就能全數歸零，108年度不再編列預算。

吳澤成表示，在106年11月盤點省政府39項業務，有12項去任務化、繼續辦理23項、移撥中央或地方政府4項；人員部分，目前有職員39人、工友18人，共計57人，已陸續完成移撥，有職員9人擬辦理優惠退休、工友3人屆齡退休，預計年底就能全數完成精簡、歸零，明年起不再編列預算。

親民黨立委陳怡潔質詢時指出，行政院長賴清德曾說，台灣到現在還有台灣省政府「不正常」，希望明年台灣省政府的預算是空的；吳澤成答詢時說，現在審查的是107年度預算，台灣省政府遵照立法院的要求進行檢討，年底會告一段落，明年預算就會歸零。

另外，福建省政府主席張景森口頭報告時表示，隨著福建省政府業務的去任務化後，行政院為協助金馬地區政務推動，在106年1月17日成立「行政院金馬聯合服務中心」，人員由福建省政府派人兼辦，經費也由福建省政府編列預算，意即福建省政府已轉型為以「服務中心」的核心工作為任務。

民主進步黨立委劉世芳質詢時則說，建議台灣省政府、福建省政府預算繼續凍結，既然去任務化的話，所有業務費不必留存。(編輯：陳永昌)1070528