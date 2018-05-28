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NBA／詹皇狂奪35分大爆發　騎士連4年打進總冠軍賽

記者吳政紘／綜合報導2018/05/28 10:59
▲LeBron James 隻手遮天。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James 隻手遮天。（圖／美聯社／達志影像）

NBA東區冠軍賽決賽第七場，不是贏球就是回家（Win or Go Home!)克里夫蘭騎士隊今（28）日在TD花園球場出戰「綠衫軍」塞爾提克，騎士靠著「詹皇」LeBron James35分大爆發，以87:79擊敗塞爾提克，連續4年闖進NBA總冠軍戰。

詹皇在前6戰3場得分超過40分以上，不過隨著戰況膠著，他也懂得何時要衝，何時要分享球給隊友。

這場LeBron James拿下35分，3顆三分球，15籃板、9次助攻，又是MVP級身手，賽後他也激動跟Jayson Tatum相擁致意。

首節綠衫軍火力全開，打出一波6:0攻勢，讓騎士防不勝防，Jayson Tatum遠投近切都得手，加上Al Horford禁區也製造犯規，首節就拿下26分。

騎士隊攻勢還是圍繞在LeBron James身上，Tristan Thompson、JR Smith都接獲助攻得分，一度騎士隊追到只差2分，不過Jaylen Brown上半場前30秒的三分球，再度拉開比分。

上半場綠衫軍以43:39領先，不過第三節開始，騎士隊再打出一波8:0攻勢，包括LeBron James、Jeff Green三分球都命中，第三節打完，騎士再以59:56反超。

LeBron James還在3分26秒時封阻Terry Rozier的扣籃，讓現場球迷也都叫出來。

第四節綠衫軍加強內線防守，Al Horford小帳加一，Marcus Morris飆出三分球，一度翻盤，但騎士JR Smith、Kyle Korver 也反擊三分球得手。

兩軍你來我往，終場前剩下5分鐘，Jeff Green飆進逆轉三分球，Tristan Thompson扣籃成功，綠衫軍外線失手，導致終場前2分鐘，綠衫軍又落後7分之多。

LeBron James打滿48分鐘，剩下1分多鐘，再度被綠衫軍犯規，他上籃得手被犯規又拿下三分打，狂吼也為自己打氣，綠衫軍最後進攻當機，也無緣在2010年後，睽違9年再度重返總冠軍賽。


▲LeBron James 隻手遮天。（圖／美聯社／達志影像）

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東區決賽第七戰　騎士暫落後綠衫軍法網首日爆冷　大威和衛冕者都出局

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