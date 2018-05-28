NBA／詹皇狂奪35分大爆發　騎士連4年打進總冠軍賽

NBA東區冠軍賽決賽第七場，不是贏球就是回家（Win or Go Home!)克里夫蘭騎士隊今（28）日在TD花園球場出戰「綠衫軍」塞爾提克，騎士靠著「詹皇」LeBron James35分大爆發，以87:79擊敗塞爾提克，連續4年闖進NBA總冠軍戰。

詹皇在前6戰3場得分超過40分以上，不過隨著戰況膠著，他也懂得何時要衝，何時要分享球給隊友。

這場LeBron James拿下35分，3顆三分球，15籃板、9次助攻，又是MVP級身手，賽後他也激動跟Jayson Tatum相擁致意。