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台股盤中─被動元件領軍 叩關11000點差臨門一腳

鉅亨網2018/05/28 10:58
鉅亨網 / NOWnews
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美股上周漲跌互見，但在川金會可望復活的消息下，有助國際股市氣氛樂觀，台股今 (28) 日早盤開高後量能呈現增溫，權值股及高價股止穩，被動元件股仍是強勢領攻族群，另外，網通股也走揚，指數盤中一度衝達 10999.43 點，與 11000 點僅些微差距，法人看好若量能可以維持，後市將比較樂觀。

美國總統川普取消川金會的消息引發政治憂慮，造成美股上周五道瓊工業指數及 S&P 500 指數收低，但 Nasdaq 指數及費城半導體指數則是收高，終場道瓊工業指數收跌 58.67 點，Nasdaq 收漲 9.42 點，S&P500 指數收跌 6.43 點，費城半導體指數收漲 12.12 點。

在川金會可望復活的消息下，台股早盤以 10976.49 點開出後 2 分鐘就衝達 10999.43 點，距 11000 點整數關卡僅一步之遙，盤面上，權王台積電 (2330-TW) 傳出獲蘋果大單，股價以 229.5 元開高一度拉升至 230 元，但盤中小翻黑；股王大立光 (3008-TW) 以 4035 元開高，盤中漲幅 1.87%。

鴻海 (2317-TW) 旗下公司工業富聯 (FII)(601138-SH) 公布線上、線下及戰略配股，中國網路三巨頭 BAT 百度、阿里巴巴及騰訊，同獲 FII 戰略配股 2178.6 萬股，同時也將閉鎖 36 個月，今日股價開高，盤中漲幅 2.08%。

被動元件仍是強勢指標，國巨 (2327-TW) 再站上千元之上，達方 (8163-TW)、奇力新 (2456-TW)、立隆電、鈺邦、美磊、禾伸堂等盤中皆亮燈漲停；旺宏獲外資點名將補漲，股價走揚；MOSFET 缺貨題材推升漢磊攻漲停；網通股也是強勢族群，友訊盤中亮燈漲停。

國泰證期問處協理簡伯儀指出，大盤今日開高後量能出現增溫，櫃買中心也連續 3 天走強，在盤勢明顯轉強下，如果量能可以持續在 1300-1400 億元之上，加上國際股市因川金會有望復活的樂觀氣氛，後市將比較樂觀。

 

 

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