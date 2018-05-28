傳陸赴台參訪團不再送件 張志軍：沒聽說

（中央社記者張淑伶昆山28日電）對於外傳大陸方面下指示，7月1日前來台參訪團和商務團不再送件，中國大陸海峽兩岸關係協會會長張志軍今天說，「我本人沒有聽到這類消息。」
張志軍今天出席兩岸（昆山）產業合作論壇開幕式，會後接受媒體採訪，對於布吉納法索與台灣斷交後，台灣表示將對大陸來台官員等人士嚴審，他說，兩岸兩岸交流已經30週年，「台灣官方還阻礙兩岸交流，是走回頭路」，他認為這是有違民意，「不可能得逞。」
至於外傳大陸方面也提出反制措施，要限制當地參訪團、商務團來台，並不再送件，張志軍說，「我本人沒有聽到這類消息，有關情況你們去問大陸的旅遊等有關部門。」
今天的開幕式中，由前行政院長、長風文教基金會董事長江宜樺和張志軍分別致詞。
江宜樺說，他來此參訪台企，理解他們奮鬥打拚的過程，他認為兩岸交流30餘年，只要秉持合作、互利、雙贏的精神，就可以打造出令世界刮目相看的奇蹟。
張志軍在開幕致詞中，重申大陸方面堅持「九二共識」、堅決反對任何台獨活動。他說，2016年以來，兩岸關係發展有變數，包括海協會和海基會在內的多個兩岸聯繫溝通中斷，但兩岸社會各界群體持續交互合作，兩岸產業合作趨勢未變。
兩岸產業合作論壇自2011年起在江蘇省昆山市和台灣輪流舉辦，2016年台灣政黨輪替後曾經暫停，2017年又恢復舉行。（編輯：翟思嘉）1070528