傳陸赴台參訪團不再送件 張志軍：沒聽說

（中央社記者張淑伶昆山28日電）對於外傳大陸方面下指示，7月1日前來台參訪團和商務團不再送件，中國大陸海峽兩岸關係協會會長張志軍今天說，「我本人沒有聽到這類消息。」

張志軍今天出席兩岸（昆山）產業合作論壇開幕式，會後接受媒體採訪，對於布吉納法索與台灣斷交後，台灣表示將對大陸來台官員等人士嚴審，他說，兩岸兩岸交流已經30週年，「台灣官方還阻礙兩岸交流，是走回頭路」，他認為這是有違民意，「不可能得逞。」

至於外傳大陸方面也提出反制措施，要限制當地參訪團、商務團來台，並不再送件，張志軍說，「我本人沒有聽到這類消息，有關情況你們去問大陸的旅遊等有關部門。」