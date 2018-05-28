遭嗆「沒有男人敢娶妳」　KIMIKO高EQ這樣回

舞蹈老師KIMIKO擁有完美體態，也常在網路上分享瘦身祕訣，39歲的她鮮少有緋聞，感情之事連路人都為她擔憂，昨（27）日她在臉書上與粉絲分享，自己遇到莫名其妙的路人，關心她的終身大事，卻聽不進本人的回應，KIMIKO表示很無奈，大嘆「我的人生干你什麼事」。

KIMIKO在臉書上寫道，「有些人真的很奇妙，硬找你聊天，聊的內容卻只是想把你拉下深淵⋯⋯還不接受別人不回應。」那位路人先是讚KIMIKO新書很棒，然後劈頭直說，「女孩子把自己的工作做這麼好只會更嫁不出去，沒有男人看到還會敢娶你的」，KIMIKO聽完後以高EQ回覆，「謝謝您的誇獎」，路人繼續扯到KIMIKO父母，表示自己若是她的家長一定很擔心難過，KIMIKO聽不下去以接電話為由迅速離開。



▲KIMIKO擁有修長美腿。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.28）

沒想到，路人硬是不放過她，隔空大喊，「想辦法把自己嫁出去，別老想著事業！像我就會叫我兒子，不要娶你這種事業心重的女生。」KIMIKO只能無奈表示，「我的人生干你什麼事」，媽媽也曾告訴她，「遇到家中有這種態勢的長輩，你得有心裡準備，我怎樣都不會同意你嫁的。」



▲KIMIKO臉書全文。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.28）