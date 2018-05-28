新北運動夏令營　攀岩滑冰溯溪露營全都有

網路人氣插畫家「兔包」，帶著精力旺盛的雙胞胎「菜包」和「肉包」搶先體驗夏令營活動，來到永和國民運動中心參加西洋劍、攀岩以及海綿槍的課程。西洋劍對小朋友來說非常新鮮有趣，戴上頭盔、配上劍，全副武裝架式十足，從熱身開始，透過教練步驟教學，訓練協調力、思考力，雙方對擊競技，也瞭解西洋劍運動的精神內涵。

2個月的暑假要怎麼安排才不會虛度光陰？新北市12座國民運動中心及運動公園推出上百梯次的夏令營活動，除了游泳、舞蹈、球類運動，還有攀岩、滑冰、溯溪以及露營等多種特色戶外體驗性質的活動，有別於學校日常課程，讓孩子輕鬆有趣玩運動。

永和國民運動中心擁有全台最大室內攀岩場，攀岩可以訓練小朋友的肌耐力、專注力及身體協調性，靠自己的雙手雙腳往上，更增進了小朋友的自信心，場內涵蓋各種難度等級設備，即使幼兒也可以輕鬆上手。另外還有海綿槍團體對戰和漆彈體驗，透過分組PK競賽，考驗孩子的體力、腦力及團隊合作的態度。

體育處表示，為了迎接暑假的到來以及培養小朋友的運動興趣，新北市12座國民運動中心及運動公園特別規劃豐富多元的夏令營課程，除了游泳、舞蹈、球類、民俗技藝，還有包括攀岩、滑冰、溯溪以及露營等多種特色戶外體驗性質的活動，透過互動式的體驗刺激感官及肢體發展，讓小朋友在探索中找到自信，體會到運動的樂趣。

夏令營活動即日起開放報名，越早報名享有早鳥優惠，報名課程越多，折扣就越多，相關課程介紹及報名資訊請洽詢各國民運動中心官網、粉絲團，或上Accupass活動通「新北玩運動」專區查詢。