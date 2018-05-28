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中央社

中興解套後 高通傳將與中國官方會談

中央社2018/05/28 11:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北28日電）在傳出美國政府達成協議，讓中國電信設備大廠中興通訊恢復營運後，有外媒報導，高通公司可能在本週美國商務部長羅斯（WilburRoss）抵達中國前，與中方監管機構會談。

路透（Reuters）中文網27日共引述3位人士的消息指出，高通（Qualcomm）期待本週在北京與中國反壟斷監管部門會談，力爭440億美元收購恩智浦半導體（NXPI.O）的計畫獲得通過。

報導指出，這宗收購案在中美貿易緊張之際變得極為敏感。消息人士認為，能否獲得批准取決於雙邊談判的進展。交易一共需要全球9家監管機構批准，現已有8家點頭，只有中國還未鬆口。

報導引述「了解高通相關討論」的消息人士說，高通可能在羅斯週日抵達中國前與中方監管機構會談。

中國國務院副總理劉鶴25日與羅斯通電話，確認羅斯將於6月2日至4日率團訪問中國，雙方團隊將繼續就中美經貿問題進行磋商。

路透又引述消息人士說，高通派出的一個小組與中國國家市場監督管理總局的官員「週五在北京會面，並舉行了『建設性的』會談」。

消息人士說，高通目前對交易將繼續推進抱持「謹慎樂觀」態度。近期跡象表明，中美貿易緊張關係有所緩和。

消息人士說，「感覺事件正接近尾聲」。

紐約時報（New York Times）25日報導，白宮表示已達成協議，解除對中興通訊（ZTE）的嚴厲制裁，作法包括罰款及安排美籍法務主管進中興通訊。

路透報導，解除針對中興的禁令對中國領導層而言至關重要。

中興因違反美國對伊朗和北韓制裁協議，美國在4月宣布祭出對中興通訊的禁止出口特許令，時間長達7年。

中興通訊不只是5G通訊設備商，也生產智慧型手機，相關產品有使用美國高通的晶片，而資通訊產業又是「中國製造2025」計畫中的重點發展產業，中興的案例形同美國對中國的科技大廠祭出殺手鐧。（編輯：馮昭）1070528

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