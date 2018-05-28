台中東協廣場越南小吃店　賭博電玩「小瑪莉」重現江湖

絕跡甚久的賭博型電玩機台「小瑪莉」重現江湖，竟出現在台中市東協廣場的越南小吃店，第一分局警方方巡邏時發現店內么喝聲此起彼落，眾多外藉移工圍觀，原來是圍觀移工們在下注時起哄與開牌時的興奮情緒，警方當場取締，並逮捕葉姓台藉老闆，查扣機台內的1930元硬幣。全案依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。

第一分局繼中派出所所長林敬國、警員羅元佑、劉晏良於週六巡經東協廣場內一家越南飲食店時，聽見內部不時傳出吆喝聲，直覺有異上門臨檢，發現有多名外籍移工手拿零錢圍著機器虎視眈眈，進一步查看該機器竟是消失多年、俗稱「小瑪莉」的賭博性機檯!