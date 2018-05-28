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台中東協廣場越南小吃店　賭博電玩「小瑪莉」重現江湖

記者鄧力軍／台中報導2018/05/28 11:28
▲絕跡已久的賭博電玩「小瑪莉」現身越南小吃店內，被警方查獲（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.05.28)
▲絕跡已久的賭博電玩「小瑪莉」現身越南小吃店內，被警方查獲（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.05.28)

絕跡甚久的賭博型電玩機台「小瑪莉」重現江湖，竟出現在台中市東協廣場的越南小吃店，第一分局警方方巡邏時發現店內么喝聲此起彼落，眾多外藉移工圍觀，原來是圍觀移工們在下注時起哄與開牌時的興奮情緒，警方當場取締，並逮捕葉姓台藉老闆，查扣機台內的1930元硬幣。全案依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。

第一分局繼中派出所所長林敬國、警員羅元佑、劉晏良於週六巡經東協廣場內一家越南飲食店時，聽見內部不時傳出吆喝聲，直覺有異上門臨檢，發現有多名外籍移工手拿零錢圍著機器虎視眈眈，進一步查看該機器竟是消失多年、俗稱「小瑪莉」的賭博性機檯!

自稱店長的臺籍葉姓男子辯稱是遊戲機只會吐彩票、沒有供人賭博，不過一旁的移工馬上打臉表示，只要投錢進去「神秘列車」(機台名稱)畫面就會轉動，如果燈光停在押注的地方機器還會吐錢，當場讓葉男傻眼，隨即改口稱是受越南籍友人之託、代為顧店，不知機器會吐錢，經方訊後除依法查扣該機台及賭資新臺幣1,930元(10元硬幣)外，並將葉男依賭博罪移請地檢署偵辦。

該飲食店只在週末及例假日營業，原本顧客並不多，這次卻聚集大批移工，原來是被「小瑪莉」吸引而來。警方查出店家不但沒有電子遊戲業的執照，還將具賭博性質的機台擺在店內供不特定人下注，除依賭博罪將現場負責人移送地檢署外，也將追查越南籍負責人到案。
 

關鍵字賭博電玩小瑪莉繼中派出所東協廣場
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