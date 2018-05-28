加強對台承諾 美議員提台灣國防評估委員會法

國會認為美國政府應加強與台灣的長期合作與夥伴關係，依循台灣的需要，定期轉讓必要的國防物品與服務，以便台灣能有效維持自我防衛能力。

貝肯（Don Bacon）在7日提出「台灣國防評估委員會法」（HR 5680）。法案指出，美國承諾依據「台灣關係法」與「六項保證」，加強對台承諾，美台攜手加強台灣的自我防衛能力。

（中央社記者江今葉華盛頓27日專電）美國聯邦眾議員貝肯月初提案，建議成立台灣國防評估委員會，要求法案生效90天內，美國國防部長應設立委員會，全面評估台灣國防力量，並提供建議以改善台灣國防能力。

同時，美國也應依據2017財政年度國防授權法（NDAA FY2017）第1284條規定，持續與台灣舉行雙邊軍事演習，並鼓勵高階軍官與官員交流，增進美台軍事關係；同時也應定期提供諮詢與建議，改善台灣國防。

法案要求美國國防部長在法案生效90天內，應成立「台灣國防評估委員會」，針對台灣的戰略規劃與資源管理、人員管理與資源發展、聯合作戰能力計畫、軍事準備情況、技術研發、國防物品採購與物流等全面評估。

法案並要求美國國防部長必須在委員會成立一年內，向台灣國防部長與國會國防委員會提交建議報告。

貝肯的這項提案與剛在美國聯邦眾議院院會通過的2019財政年度國防授權法（NDAA FY2019）第1243條規定雷同。國防授權法第1243條規定，美國國防部長應與相對應台灣部門協商，全面評估台灣軍力，特別是後備軍力，以提高台灣自我防衛能力。

1243條也規定，法案生效後一年內，美國國防部長在與美國國務卿協商後，向美國國會相關委員會遞交報告，說明評估結果、建議清單與計劃採取方案，同時擴大美台高階軍事交流與聯合軍演，並支持美國對台軍售與其他設備轉讓，特別是發展不對稱戰爭能力。（編輯：屈享平）1070528