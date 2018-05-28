陳佩琪嗆告媒體　柯文哲：不要在生氣時做決定

因不滿電視政論節目，日前指控台北市長柯文哲申報財產時，名下多了 2 千萬元不明來源財產，柯文哲的妻子陳佩琪昨特地在「三立新聞」臉書上留言，除了澄清財產來源外，並批電視台汙衊他們，要求道歉，否則「我將第一次上法院告人」。對此，柯文哲今（ 28 ）日表示，「不要在生氣的時候做決定，我會跟佩琪再多討論幾天。」
媒體問到，為什麼這次陳佩琪會這麼生氣？柯文哲說，因為錢是她管的，事不關己就不會太在意，但錢是她在管，都是她在報帳，她就會很在意，他昨天回家很晚了，所以他跟太太講說「先睡覺明天再煩惱。」
對於節目邀陳佩琪親自說明，柯文哲僅說，「上節目要幹什麼？」
柯文哲說，人都會有情緒，因為長期以來很多媒體不實報導，對他來講也是困擾，「你不回應，講久了好像變成真的，你要回應，也是不堪其擾」。
柯文哲指出，這段期間太多了，好像世大運閉幕黑衣人事件，其實憲兵和國安局都不歸他管，結果媒體都說，柯文哲要為黑衣人事件負責，媒體打了一個月後，有一天國安局出來小小澄清一下，但已經被打一個月了，所以很多不實報導，連在講的都知道是不實報導，可是還是打，遇到這種情形要如何處理？他也在想這問題，但還沒想出方法。
媒體追問，這次是否會以和為貴？柯文哲重申，人會有情緒，他當市長三年多，最大的改變就是「不要在生氣時做決定」。