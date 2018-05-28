陳佩琪嗆告媒體　柯文哲：不要在生氣時做決定

因不滿電視政論節目，日前指控台北市長柯文哲申報財產時，名下多了 2 千萬元不明來源財產，柯文哲的妻子陳佩琪昨特地在「三立新聞」臉書上留言，除了澄清財產來源外，並批電視台汙衊他們，要求道歉，否則「我將第一次上法院告人」。對此，柯文哲今（ 28 ）日表示，「不要在生氣的時候做決定，我會跟佩琪再多討論幾天。」

媒體問到，為什麼這次陳佩琪會這麼生氣？柯文哲說，因為錢是她管的，事不關己就不會太在意，但錢是她在管，都是她在報帳，她就會很在意，他昨天回家很晚了，所以他跟太太講說「先睡覺明天再煩惱。」