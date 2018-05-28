玉晶光新手機鏡頭已送蘋果認證 股價創波段新高

光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 及大立光 (3008-TW)4 月營收都較去年同月衰退，不過，兩家公司對於蘋果今年新機種鏡頭元件都已交蘋果認證中，玉晶光股價今 (28) 日也因其前 4 月獲利表現佳，盤中以 481 元創波段新高價。

玉晶光 4 月自結稅後純益 8823 萬元，年增 1.13 倍，單月每股純益 0.88 元，累計前 4 月稅後純益 2.85 億元，已超越去年上半年稅後純益 1.56 億元，每股純益達 2.86 元，主要是得力於對非蘋陣營的出貨提升。

玉晶光指出，第 2 季仍為蘋果拉貨淡季，新產品仍在送認證中，導致 4 月業績月減及年減，不過，公司持續全力爭取訂單，尤其對非蘋陣營更加緊布局，4 月起在非蘋果陣營手機廠認證出貨挹注下，推升 4 月獲利走揚。