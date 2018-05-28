NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈邵雨薇、吳思賢穿上卡哇依學生服韓粉有福了　人氣女團暑假攻蛋什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
工商快訊

廣編／瑯琊榜3D-風起長林與銘傳大學合作舉辦影片大賽

本報訊2018/05/28 11:35
▲《瑯琊榜 3D-風起長林》與《銘傳大學》合作舉辦創意影片大賽。（圖／公關照片）
▲《瑯琊榜 3D-風起長林》與《銘傳大學》合作舉辦創意影片大賽。（圖／公關照片）

台灣始祖鳥互動娛樂旗下代理武俠MMORPG手機遊戲《瑯琊榜 3D - 風起長林》，與 《銘傳大學》首度產學合作，共同舉辦「瑯琊榜 短視頻大賽」，邀請大專院校同學一起激盪腦力，發揮創意，拍攝有趣的創意短視頻，活動由即日起至6/15為止，有創意的同學千萬不要錯過。

本次也特地訪問《瑯琊榜 3D - 風起長林》手遊代言人：熱血天團八三夭，八三夭對於同學們發揮創意的活動，都是大力的支持，並也鼓勵大家，一定要在學生時期，留下一些值得回憶的記憶，讓青春不要留白，並且也分享當初創作「致青春」這首歌時，主要想呈現一種古今少年都有共同的情懷，有愛情，也有必須要面對的難關。在連續劇：瑯琊榜之風起長林中的蕭平旌，其實大約只是20來歲，對比現在剛好也是大學生的年紀，他有他的感情與心思，但肩膀上背負的卻比一般學生要重得多，面對心愛的人，他有他的苦，但也有他的堅持，在愛情和國家間，他毅然選擇更為辛苦的道路，儘管如此，他不後悔，這是他的選擇，也是他的態度，這是蕭平旌對於自己青春的致敬。

八三夭希望同學們能夠盡情揮灑創意與青春，不管是寂寞的青春、熱血的青春、還是充滿歡笑的青春，都歡迎用「致青春」這首歌或是遊戲特色，來創作「瑯琊榜3D」手遊創意短視頻。

八三夭也相當支持活動，在最後更拍攝短視頻鼓勵同學，期望能夠和同學一起向青春致敬，留下值得紀錄的一刻。

活動開始至今，主辦單位陸續收到許多富有創意的作品，也鼓勵還沒有報名的同學們，趕緊揮灑創意。活動第一名將獲得三萬元獎金、第二名則有兩萬元、第三名則有一萬元、佳作七名亦各有五千元獎金。

報名請至活動官方粉絲團《瑯琊榜 短視頻大賽》https://goo.gl/EjLkCB

廣編／國內銀行首推個人化卡片廣編／青溪特區將成為桃園新亮點

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan