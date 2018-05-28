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中央社

淳紳電動車 比利時SOGEPA投資1.5億美元

中央社2018/05/28 11:25
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北28日電）淳紳投資香港昶洧集團電動車吸引外資目光，比利時SOGEPA投資公司與昶洧簽訂投資框架協議，將投資1.5億美元。

昶洧集團執行長沈瑋表示，SOGEPA已參觀過贛州昶洧生產線，目前也有準備量產的電動車正在測試組裝，SOGEPA看好昶洧未來打進中國大陸以及歐洲的電動車市場，在短時間內決定砸錢投資。

昶洧表示，SOGEPA在5月初親自到昶洧贛州工廠參觀電動車的生產流程，並表示電動車在歐洲已經是不可擋的趨勢，所有傳統車廠都在轉型，除了歐洲之外，最看好中國大陸市場，因為官方政策的推動，電動車業者的競爭勢必越來越激烈，昶洧獲得的專利技術領先其他業者，性能設計也極具競爭力，更容易打進市場。

沈瑋指出，發展電動車需要龐大的經費，引進外資就是希望有更充裕的資金加速推動量產時程，SOGEPA的投資審核相當嚴格，原以為要花上好幾個月的時間，沒想到在參觀完工廠和電動車產線後，很快就決定投資1.5億美元。

SOGEPA在1984年成立於比利時瓦隆區，具有當地政府官方色彩，主要投資歐洲當地的鋼鐵企業，近年來則開始拓展投資項目到全球極具發展潛力的產業；沈瑋認為，比利時政府釋出極大善意，提供外國企業優越的投資環境，未來也考慮在瓦隆區設立歐洲研發總部及電動車工廠，以此為中心布局歐洲市場。（編輯：郭萍英）1070528

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