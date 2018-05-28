白沙屯媽祖回鑾踩踏事件 拱天宮籲信徒自律

白沙屯媽祖網路電視台日前公布一段畫面顯示，拱天宮媽祖鑾轎回到白沙屯地區狹小巷弄，數千名信徒跟隨在後，有人不小心跌倒在地，遭後方民眾踩踏而過，所幸一旁民眾伸出援手，沒釀成大禍，但鑾轎來到廟門前，再次發生信徒跟太近，遭鑾轎三進三出撞倒在地。

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，上週順利完成8天7夜徒步進香之旅，今年參與人數爆增、太熱情，一度傳出踩踏事件，廟方今天呼籲信徒自律，擁擠是難免，但仍要注意安全。

拱天宮管委會總幹事陳春發表示，因為忙於宮中事務，直到今天才看到踩踏推擠的畫面，對於當時狀況不太清楚，不過呼籲信徒，不管是隨著媽祖鑾轎步行或是來到宮前接駕，人多難免擁擠，務必自律、小心，避免發生危險。

陳春發指出，今年徒步進香，發起以掌聲代替鞭炮聲的行動，但仍有信徒主動燃放鞭炮迎接媽祖鑾轎，民眾虔誠的敬意，媽祖都有收到，不過為了想要親近媽祖，卻不注意安全，發生踩踏或遭鞭炮炸傷等意外，導致受傷，都是不好的，因此希望明年以此為借鏡，如此迎接媽祖聖駕才有意義。（編輯：張芷瑄）1070528