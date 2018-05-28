陳景峻本周請辭？柯文哲：先讓他請假兩天再講

民進黨選對會今（ 28 ）日將提出台北市長候選人，傳出具民進黨籍的現任台北市副市長陳景峻將在本周請辭，對此，台北市長柯文哲表示，陳景峻說他很累，能不能讓他休息一下，就先讓他請假兩天再講。

柯文哲重申，陳景峻當過兩任三重市長、三任立委，當過行政院副祕書長，當初是民進黨團總召柯建銘介紹來的，他不認識陳，但陳來這裡工作，他也做的很高興，他也熱愛他的工作，今天為了政黨政治，大家開始去逼他，相信他不會是第一個受害者，但希望他能不能是最後一個受害者？

柯文哲說，整個台灣藍綠對槓，這樣的文化要殺到這麼肅殺嗎？「只要跟我不同黨，就是敵人，坦白講算一算台北市政府有民進黨籍的機要和政務官也還有，難道要全部退出嗎？」這是台灣社會要去思考的，政治要搞到這麼嚴肅嗎？