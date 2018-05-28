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政治

陳景峻本周請辭？柯文哲：先讓他請假兩天再講

記者邱明玉 / 台北報導2018/05/28 11:46
▲台北市長柯文哲 28 日出席「藥不藥一念間」反毒行動博物館特展啟動儀式記者會。（圖／北市府提供攝 , 2018.5.28）
▲台北市長柯文哲 28 日出席「藥不藥一念間」反毒行動博物館特展啟動儀式記者會。（圖／北市府提供攝 , 2018.5.28）

民進黨選對會今（ 28 ）日將提出台北市長候選人，傳出具民進黨籍的現任台北市副市長陳景峻將在本周請辭，對此，台北市長柯文哲表示，陳景峻說他很累，能不能讓他休息一下，就先讓他請假兩天再講。

柯文哲重申，陳景峻當過兩任三重市長、三任立委，當過行政院副祕書長，當初是民進黨團總召柯建銘介紹來的，他不認識陳，但陳來這裡工作，他也做的很高興，他也熱愛他的工作，今天為了政黨政治，大家開始去逼他，相信他不會是第一個受害者，但希望他能不能是最後一個受害者？

柯文哲說，整個台灣藍綠對槓，這樣的文化要殺到這麼肅殺嗎？「只要跟我不同黨，就是敵人，坦白講算一算台北市政府有民進黨籍的機要和政務官也還有，難道要全部退出嗎？」這是台灣社會要去思考的，政治要搞到這麼嚴肅嗎？

柯文哲指出，陳景峻本來就是白綠的協調者，因為很多跟綠營的協調溝通，都是派他去的，他在綠營也這麼久了，本來就是一個溝通者，橋粱的角色，他說他很累，能不能讓他休息一下，先讓他請假兩天再講。

對於外傳民進黨選對會將提名姚文智出馬參選台北市長，柯文哲則說，過去一年，他每天都被問不一樣的題目，但答案都是相同的，就是「外面的事情，不是他可以控制，就每天做好該做的事就好。」

至於姚文智稱「丞相，起風了」( ptt 的流行用語，形容情勢改變 )，媒體問他，是否有被這個風吹到，柯僅大笑未回應。

關鍵字柯文哲陳景峻姚文智柯建銘台北市長
妻嗆告媒體　柯P：生氣時勿做決定賴清德提前宣布人選？祝姚心想事成

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