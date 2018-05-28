吳釗燮：史瓦帝尼不屑中國喊話

吳釗燮上午列席立法院外交委員會，報告「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」並備質詢，答復民主進步黨籍立委蔡適應質詢時做上述表示。

（中央社記者顧荃台北28日電）台布斷交後，中國外長王毅說，「非洲只有一個國家還沒有和中國建交」，對台灣邦交國史瓦帝尼喊話。外交部長吳釗燮今天說，史國大使有明白告訴台灣，「他們非常不屑王毅的說法」。

蔡適應質詢時詢問，台灣與布吉納法索在斷交前有20幾項雙邊合作案，這些合作案簽約時，有沒有附帶斷交時的懲罰或賠償機制？亞西及非洲司司長劉邦治回應，沒有這樣的條款，因為都是基於誠信的合作。

蔡適應要求，以後與邦交國的雙邊合作契約應納入附加賠償條款，以免發生「拿了就跑」的情形。

吳釗燮回應，蔡適應的意見會加以考量，但也必須坦誠地說，維繫邦交很不容易，如果讓邦交國感受到不信任，無助於維繫邦交。

蔡適應說，若是立法院有相關決議？吳釗燮說，如果立法院有決議，外交部就照立法院決議執行。（編輯：林孟汝）1070528